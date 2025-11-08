Dacă vreţi să aflaţi ce înseamnă „Centenar Steliana Sima”, vă aşteaptăm la „Petrecere... cu cântec”, la TVR 1

PROMO TVR1

Duminică, 9 noiembrie, de la ora 21:00, Iuliana Tudor a pregătit o ediţie specială dedicată uneia dintre cele mai iubite și respectate voci ale folclorului românesc.

Iuliana Tudor Face audienţe-record pentru Televiziunea Română. Este primul om de televiziune care reinterpretează folclorul, promovând varianta proprie în cadrul show-ului „Vedeta populară". A devenit imaginea-simbol a postului naţional de televiziune, oferind substanţă termenului de „vedetă".

„E greu de tradus ce înseamnă 100 de ani Steliana Sima...”, spune Iuliana Tudor despre cea mai mare petrecere ţinută într-un studio de televiziune şi unde Steliana Sima, artista care a dus cu cinste mai departe tradiția muzicală din zona Romanați, marchează cu umor şi cântec o dublă aniversare: „100 de ani” – 60 de ani de viață și 40 de cântec popular.

Invitaţii săi în ediţia din 9 noiembrie sunt Mioara Velicu şi Constantin Enceanu, doi artiști de suflet ai muzicii populare, iar Ionuţ Munteanu, un tânăr interpret talentat, îşi va face debutul în calitate de dirijor al Orchestrei „Maria Tănase”.

Televiziunea Română continuă să onoreze parcursul profesional al personalităţilor folclorului românesc, aducând în prim-plan emoţia, tradiţia şi bucuria muzicii autentice, pe care le integreaza firesc alaturi de provocari moderne.

Sub deviza inovației și a bunei dispoziții, „Petrecere... cu cântec” este prima emisiune de divertisment din România care folosește inteligența artificială. Colega virtuală a Iulianei Tudor, Lina Digitala, este o prezență inedită, care trage concluziile serii cu umor, spontaneitate și un strop de ironie. Încă din debutul noului sezon, Lina Digitala a reuşit să îi impresioneze atât pe invitaţi, cât şi pe telespectatori.

„Ideea cu AI îmi aparţine. M-am gândit cum putem aduce programul în modernitate şi mi s-a părut foarte potrivită pentru o emisiune de divertisment, mai ales că se întâmplă în mod real, în timpul filmării. Tot ceea ce spune şi trăieşte invitatul principal este înmagazinat de către inteligenţa artificială şi astfel se naşte o evaluare cât se poate de realistă. Până acum, cel puţin după primele ediţii filmate, reacţiile au fost savuroase – unii s-au arătat impresionaţi, alţii s-au amuzat sau chiar s-au speriat puţin. Ne bucurăm că am reuşit să generăm întreaga gamă de emoţii şi că suntem primii care am ales să realizăm un astfel de concept”, mărturiseşte Iuliana Tudor.





Duminică, 9 noiembrie, „Petrecere... cu cântec” promite o seară plină de emoție, muzică și voie bună, alături de Steliana Sima și invitaţii săi, doar la TVR 1, de la ora 21:00.