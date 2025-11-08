Două povești despre luptă și lumină: copiii care s-au salvat și moștenirea lui Celibidache

PROMO TVR1

„Dosar România” aduce o ediție cu două povești impresionante: lupta părinților care își salvează copiii din dependența de droguri și portretul emoționant al unuia dintre cei mai mari dirijori români, Sergiu Celibidache, evocat de fiul său, Serge Ioan Celibidachi. La TVR 1, luni, 10 noiembrie, ora 22.00 - „Dosar România”.

Cum e să afli că propriul copil se droghează? Ce mai poți face?

Pentru documentarul „Certificat de Re-naștere”, echipa TVR a stat de vorbă cu părinți care au trăit această dramă, dar și cu medici, psihologi și terapeuți specializați în recuperarea copiilor dependenți.

Între 2011 și 2015, numărul copiilor români de vârstă școlară care au consumat droguri s-a dublat. Față de 2010, în 2019 România avea de trei ori mai mulți consumatori de droguri, iar la sfârșitul acelui an numărul tinerilor dependenți crescuse de patru ori.

Este o realitate adesea trecută sub tăcere, în care dorința „de a fi în rândul lumii” duce, pentru unii copii, la un coșmar care afectează întreaga familie.

Societatea noastră este, din păcate, nepregatită la acest capitol. Este foarte greu să reuşeşti să-ţi salvezi copilul, e o luptă de un dramatism greu de înţeles.

„Certificat de Re-naștere” spune poveștile celor care au reușit să se salveze – prin efortul comun al părinților, medicilor și specialiștilor care nu renunță.

Producători: Gabriela Valentir și Mișu Predescu.

Serge Ioan Celebidachi despre tatăl său, Sergiu Celebidachi

Într-un interviu realizat de Ana Maria Onisei, Serge Ioan Celebidachi, fiul marelui dirijor vorbește despre destinul uluitor al lui Sergiu Celibidache – născut la Roman, plecat din Iași fără bani, ajuns în Germania pre-nazistă și trecut prin al Doilea Război Mondial, pentru ca, mai apoi, să devină unul dintre cei mai importanți dirijori ai lumii.

„Dacă mergeți la mormântul familiei din Iași, veți vedea că tatăl său, Demostene, este Celibidachi. A plecat din România cu numele având litera „i” și probabil că a ajuns la celebra Hochschule für Musik Berlin sau în primele articole despre el din ziare l-au scris cu „e” și așa a rămas. Și nu i-a păsat să îl schimbe!”, dezvăluie fiul muzicianului.

El descrie și forța aproape mistică a tatălui său pe scenă: „La München, s-a prăbușit pe scenă de emoție, impresionat de căderea regimului Ceaușescu.” „Când se afla în turneu, spre finalul vieții, am avut privilegiul de a-l însoți, eram mai liber, nu aveam atât de multă școală și puteam să îmi fac singur programul. Așa că mi-am luat niște timp liber și l-am însoțit în America de Sud. La acea vreme nu mai reușea să doarmă bine, avea nopți în care dormea foarte puțin și era extrem de obosit. Așa că aveai în fața ochilor un om foarte bătrân, sleit, de-abia mergând spre scenă încât te gândeai: concertul nu va putea avea loc, ce urmează oare? Și, dintr-o dată, se auzea prima notă, primul sunet al muzicii. Și, atunci, se trezea la viață bărbatul de douăzeci de ani care avea toată energia din lume! Această transformare era extraordinară! Avea acea relație, această intensitate autentică între el și sunet. Apoi, repetiția sau concertul se încheia, experiența în sine se termina. Și acel bătrân apărea din nou și pleca, obosit, ca un bărbat de o sută de ani... Iar această transformare, această diferență, dacă vreți, scotea în evidență cât de mult trăia pentru muzică și cât de mult dădea pe scenă, cum nimic altceva nu conta!”

Interviul evocă relația profundă dintre tată și fiu, presiunea de a fi copilul unei personalități uriașe și moștenirea de caracter, muncă și dăruire pe care dirijorul a lăsat-o în urmă.

„Sunt obișnuit cu a fi în umbra lui. Paradoxul este că filmele pe care le-am făcut și care au circulat în străinătate au avut întotdeauna legătură cu el, direct sau indirect și chiar dacă nu am vrut, exista o justificare pentru ele și îmi asum că sunt fiul acestei personalități extraordinare. Dar sunt doar fiul său! Și, pentru început, asta este singura mea vină!”, recunoaşte Serge Ioan Celebidachi.

Sergiu Celibidache a dorit mereu să contribuie la dezvoltarea muzicii românești, vis întrerupt de venirea comunismului. În 1946, la prima sa stagiune ca dirijor al Filarmonicii din Berlin, a susținut o sută de concerte. Doi ani mai târziu a dirijat London Philharmonic Orchestra și a încheiat primul și singurul contract de înregistrări – refuzând ulterior orice altă înregistrare, convins că muzica trăiește doar live.

Povestea vieții sale stă și la baza filmului „Cravata galbenă” (regizor: Serge Ioan Celebidachi, producător: Adela Celibidachi), un proiect realizat în România, cu orchestre românești, după 15 ani de documentare și șapte ani de filmări. Filmul urmărește destinul românului care a reușit să transforme pentru totdeauna lumea muzicii: dirijorul Sergiu Celibidache.

În film, celebrul actor John Malkovich îl interpretează pe Sergiu Celibidache la bătrânețe, iar Ben Schentzer, pe marele dirijor român tânăr, în timp ce Sean Bean, cunoscut publicului din serialul ”The Game of Thrones”/ „Urzeala Tronurilor” este distribuit în rolul tatălui.

„Dosar România” – luni, 10 noiembrie, ora 22.00, la TVR 1.