Ladislau Bölöni – o viață de film, spusă la „Garantat 100%”

Un dialog intens și plin de emoție între Cătălin Ștefănescu și Ladislau Bölöni, despre o viață trăită între două culturi, între glorie și modestie. O întâlnire rară, în care marele antrenor și fost campion al Europei vorbește despre filmul biografic „Bölöni – legenda care ne leagă”, despre fotbalul care unește comunități, despre cum performanța poate deveni pod între culturi. Duminică, 9 noiembrie, la „Garantat 100%, de la ora 23.00, la TVR 1.

Cătălin Ştefănescu „Salutare, salutare la toată lumea!” Aşa ne întâmpină Cătălin Ştefănescu la fiecare ediţie de „Garantat 100%”, o emisiune pe care o realizează din 1999.

Dialogul dintre Cătălin Ștefănescu şi Ladislau Bölöni porneşte de la filmul „Bölöni – legenda care ne leagă”, o producție semnată de dr. Tamás Kollarik și Attila Szabó, ce reconstituie o viață excepțională: de la Târgu Mureș la trofeul Cupei Campionilor Europeni, de la Steaua București la marile cluburi ale Europei.

Bölöni vorbește despre tăcerile dintr-o epocă complicată – „Noi am trăit în vremurile acelea când eram obligați ori să tăcem din gură, ori să mințim” – și despre loialitatea sa față de ambele identități care îl definesc: „Eu aparțin minorității maghiare, dar tot timpul am făcut absolut totul ca să pot trăi ca un cetățean român cinstit.”

„Mă bucur că am putut vorbi, cu onestitate și fără ocolișuri, despre lucruri care de obicei sunt trecute sub tăcere – relația dintre români și maghiari”, spune moderatorul Cătălin Ştefănescu. „E un subiect pe care mulți îl consideră sensibil, dificil, de evitat. La Garantat 100% am avut însă bucuria unui dialog rar, cu un partener care răspunde direct, sincer și cu o eleganță firească. Ladislau Bölöni vorbește limpede despre vremurile de dinainte de 1989, când, deși sportiv de performanță și unul dintre privilegiații sistemului, „toți trăiam în minciună”. Spune deschis că este un om care iubește Ungaria, dar care s-a simțit mereu un cetățean român loial. Poate cea mai grăitoare imagine a acestui dublu adevăr este episodul în care, fiind antrenor al echipei naționale a României la un meci cu Ungaria, tribuna românească striga: «Afară, afară cu ungurii din țară!», iar, la finalul partidei, câștigată de români, galeria maghiară îi striga: «Trădătorule!». E un privilegiu să poți vorbi deschis despre astfel de lucruri – despre identitate, apartenență și respect – cu un om echilibrat, lucid și profund, care nu fuge de adevăr, ci îl privește în față.”

Într-un ton cald și lucid, invitatul lui Cătălin Ştefănescu rememorează atmosfera din echipa Steaua – „Eram deosebit de buni competitori, toți de la Steaua” – și privește cu realism fotbalul de azi: „Fotbalul a devenit o uzină unde trebuie să crească marfa. Marfa fiind jucătorul.”

Confesiunile despre familie adaugă emoție şi fragilitate unui portret care rămâne memorabil: „Nu îmi amintesc când mi-am crescut fata mea, care astăzi are 45 de ani. Cât a fost mică, o vedeam trei zile pe lună. Pe maică-mea o vedeam de două-trei ori pe an, câte o zi şi jumătate… Acum are 101 ani!” „Nevastă-mea este o eroină, dat fiind faptul că a renunţat la o meserie deosebită (actriţă – nn) pentru pasiunea soţului”, adaugă Bölöni râzând.

O viață de film și o lecție de modestie, un episod despre pasiune, luciditate și puterea exemplului. La „Garantat 100%”, duminică, 9 noiembrie, ora 23.00, la TVR 1.

