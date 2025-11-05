Cascada Cașoca, mamutul de stepă, punţile de Buzău şi Rusty Elveţia... Doar un nou episod „Exclusiv în România”

Povești uimitoare, dar şi locuri sălbatice și spectaculoase... Pe 9 noiembrie, de la 17.00, la TVR 1, alături de Cristi Tabără și Cristina Șoloc continuăm călătoria „Exclusiv în România” prin „Buzău – punți între lumi”.

Frumosul ținut al Buzăului ni se dezvăluie în toată splendoarea lui în noua ediție „Exclusiv în România”. Duminică, 9 noiembrie, de la ora 17.00, Cristi Tabără și Cristina Șoloc continuă călătoria şi găsesc nu doar povești uimitoare, ci și locuri sălbatice și spectaculoase. Și se dovedește că Buzăul este plin de surprize, atât la suprafață, cât și în adâncurile lui.

Mai întâi, aflăm povestea lui Otto, un mamut de stepă, care a trăit în urmă cu aproximativ 800 de mii de ani. Unul dintre colții lui Otto a fost descoperit întâmplător, în urma unor săpături în comuna Săpoca. Muzeul Județean Buzău, care are o mulțime de inițiative inedite (ce l-au dus în finala „Oscarurilor muzeelor europene” - DASA Award 2024), a luat fildeșul, l-a conservat, l-a expus, doar că, nedorind să-i lase pe cei de la Săpoca fără descoperirea lor, a apelat la elevii Liceului de Artă din Buzău pentru a realiza o copie identică a fildeșului lui Otto. Ceea ce s-a și întâmplat. Astfel că buzoienii au putut admira, în cadrul evenimentului Noaptea Muzeelor, nu doar cea mai mare bucată de fildeș din zonă, ci și replica fildeșului lui Otto, realizată cu entuziasm și răbdare, de elevii Liceului de Artă. La „Exclusiv în România” admirăm și noi noua piesă de rezistență a Muzeului Județean Buzău, apoi, în comuna Săpoca, vedem și replica fildeșului, expusă la primărie, unde îi cunoaștem și pe elevii artiști care au realizat-o.

În Ținutul Buzăului natura este cât se poate de generoasă și ne surprinde cu peisaje care, pur și simplu, îți taie răsuflarea, iar unul dintre ele este bijuteria ascunsă din Munții Siriului: frumoasa cascadă Cașoca sau Pruncea, cum îi spun localnicii, o cascadă mică, dar fermecătoare și cu o poveste interesantă. Cristina Şoloc şi Cristi Tabără ne asigură că e potrivită pentru plimbările în familie sau pentru cei care caută liniștea în natură. Desigur, o putem admira și noi duminică, la „Exclusiv în România”.

Amatori de inedit și de senzații tari, călătorii „Exclusiv în România” caută și află povestea uimitoarelor punți din Buzău. În județ există peste 100 de punți suspendate peste ape repezi, dar și peste timp - unele din lemn, altele din fier, unele foarte lungi, altele foarte înalte - care nu sunt doar construcții spectaculoase, ci reprezintă simboluri ale legăturilor dintre oameni, locuri și sate. Ba mai mult, ei testează rezistența celei mai înalte punți din România (80 m), la Gura Teghii şi ajung și pe cea mai lungă punte din România (peste 300 de m), la Pătârlagele.

În zona Valea Lupului, tot la Pătârlagele, aflând cât de uşor se poate face o faptă bună, doar mâncând într-un loc, echipa „Exclusiv în România” opreşte la acea pensiune, pentru o masă binemeritată. În timp ce savurează ceea ce se cheamă Rusty Elveția, o plăcintă de cartofi cu cascaval, simplă, dar gustoasă, Cristina Şoloc şi Cristi Tabără ne spun povestea impresionantă pensiunii care a luat naștere din dorința unei elvețience de a ajuta copiii fără părinți din Buzău. După ce a văzut în țara ei un reportaj despre situația copiilor orfani din România, elvețianca Fisher Cornelia Catarina a ajuns în Buzău, unde a înființat o casă de copii, iar câțiva ani mai târziu, a construit și o pensiune care să susțină financiar această casă de copii. E o frumoasă lecție de viață oferită de o femeie care și-a dorit din tot sufletul să ajute acolo unde era mare nevoie.

„Dacă v-am inspirat și veți dori să vizitați zona Pătârlagele, nu uitați că puteți face o faptă bună, doar mâncând o masă delicioasă la pensiunea de la Valea Lupului. Așadar, fiți alături de noi în călătoria prin ținutul punților și al minunilor ascunse, unde natura povestește, iar binele prinde rădăcini.”, ţine să ne amintească Cristina Şoloc.

