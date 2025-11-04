Eleganţă, romantism, talent și spontaneitate, la “Drag de România mea!”

Gala a patra a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vă aduce artişti, stiluri şi poveşti captivante, totul acompaniat de muzică live, bucurie şi emoţie.

În cei peste 50 de ani de activitate artistică a colaborat cu cei mai importanţi muzicieni din Basarabia şi din România.

Anastasia Lazariuc revine la "Drag de România mea!" pentru poveşti de suflet şi pentru a interpreta cele mai iubite melodii din repertoriul său îndrăgit.

Este muzician, dansator şi om de televiziune, iar recent şi-a lansat prima carte.

Jorge vine să ne vorbească despre “Ceapa sufletului”, un volum despre reflecţie şi vindecare.

De asemenea, artistul va cânta şi va răspunde provocărilor muzicale lansate de Paul Surugiu - Fuego.

Are aproape 14 ani, iar în 2023 a fost finalista unui concurs de talente din România.

O veţi cunoaşte pe Carina Veghiu, o tânără plină de talent, care va interpreta o melodie a maestrului Horia Moculescu, dar şi o piesă în duet cu Fuego.

Bucovina de Nord ne este adusă mai aproape prin folclorul autentic interpretat de carismaticul Grigore Gherman.

Nu lipsesc năzbâtiile lui Gabriel Nebunu, trupa Supermarket şi baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00

Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.