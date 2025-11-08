loader
The Mono Jacks cântă sâmbătă la TVR CULTURAL! Într-o emisiune despre literatură

publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025

Una dintre trupele simbol ale rockului alternativ românesc susţine lectura în emisiunea „Matca. Literatură în direct”. Magazinul dedicat literaturii contemporane se vede sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 17.00, la TVR CULTURAL.

 

„Matca. Literatură în direct” este o emisiune-magazin dedicată literaturii contemporane, un spațiu de întâlnire între cuvânt, idee și expresie artistică. Construită pe fundația solidă a revistei Matca și extinsă într-un format de televiziune difuzat săptămânal la TVR CULTURAL, emisiunea își propune să readucă literatura în centrul conversației culturale – nu ca obiect de muzeu sau studiu, ci ca realitate vie, care respiră odată cu timpul nostru și se manifestă în forme tot mai diverse: roman, poezie, spoken word, dramaturgie sau lirică muzicală. Gazdele emisiunii, scriitoarea Liv Tane și criticul de film Victor Morozov, conduc dialogul cu eleganță și profunzime, oferind publicului o perspectivă lucidă, dar și emoționantă asupra literaturii contemporane.

Fiecare ediție devine o scenă deschisă dialogului dintre scriitori, artiști și public, un loc în care se conturează o imagine vie a literaturii de azi și a conexiunilor sale cu celelalte arte.

Sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 17.00, invitații „Matca. Literatură în direct” sunt prozatorul şi traducătorul Cristian Fulaș, scriitorul şi jurnalistul cultural Ciprian Măceșaru, actriţa Ofelia Popii, autorul de ficţiune Dragoș C. Costache și alți creatori care definesc dinamica și complexitatea peisajului cultural actual.

Momentul muzical al ediției va fi susținut live de trupa The Mono Jacks, adăugând o dimensiune sonoră și emoțională universului narativ al emisiunii.

sursă foto: FaceBook The Mono Jacks

Urmărim, aşadar, sâmbătă după-amiază, „Matca. Literatură în direct”, nu doar un program despre literatură, ci o platformă vie de dialog între arte, idei și oameni. De la ora 17.00, la TVR CULTURAL.

producător: Bogdana Pascal

