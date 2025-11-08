O floare și doi grădinari... ba nu, un gradinar şi trei flori, în grădina limbii române! Noi ediţii „Care pe care”, la TVR 1

Patru curajoși se-ncumetă să participe şi sâmbăta aceasta, 8 noiembrie, la „Care pe care” şi își vor transforma cuvintele corecte în bani și în cărți. Alţi patru – duminică, 9 noiembrie. Ca de obicei, în weekend, de la ora 16.00, la TVR 1 ne delectăm cu singura emisiune concurs dedicată limbii române!

Ruxandra Gheorghe Negrea Ruxandra Gheorghe Negrea a absolvit Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din București. Curioasă şi dedicată studiului, Ruxandra a ales să-şi îmbogăţească cunoştinţele, urmând un master în Comunicare de Afaceri în Limbi Străine, în cadrul Academiei de Studii Economice București.

Care pe care Prima emisiune concurs dedicată exclusiv limbii române este prezentată de Ruxandra Gheorghe Negrea, al cărei nume este legat de emisiunile despre cum vorbim și scriem corect. Se difuzează la TVR 1, sâmbăta și duminica, de la ora 16.00.

La „Care pe care”, în fiecare ediţie, Ruxandra Gheorghe-Negrea şi echipa sa antrenează concurenții și îi trec prin probe de foc, cu glume, cu situații amuzante și cu încurcături intenționate. În weekendul 8-9 noiembrie, alţi concurenți curajoși acceptă provocarea de a arăta tuturor că îndrăgesc, cunosc şi luptă pentru o limbă română corectă! Concursul „Care pe care” se vede la TVR 1 sâmbătă, 8 şi duminică, 9 noiembrie, de la ora 16.00.

Cel mai mult a fost docher, în portul Agigea, iar în ultimii ani - șofer, ocupându-se de transportul de persoane. Un grădinar din Năvodari, în vârstă de 57 ani şi pensionar de 3 ani, se mândreşte cu bibliotecă impresionantă. E pasionat de lectură, prin urmare participarea la „Care pe care” a venit firesc. Facem cunoştinţă cu grădinarul iubitor de limba română sâmbătă, de la ora 16.00, la „Care pe care”, pe TVR 1. Iar din buchetul de flori, fac parte:

O concurentă în vârsta de 39 ani, logoped în Călăraşi de 18 ani, care se bucură că poate să facă bine și să schimbe lucruri în bucățica ei de lume. Este căsătorită și are două fetițe, de 12 și de 11 ani. Împreună cu ele urmărește emisiunea „Care pe care”, iar de aici până la a fi concurentă... a fost doar un pas.

A doua floare din buchetul limbii române corecte este... IT solution architect. La rândul ei, e mama a doi băieți de 9 și 13 ani. Cel mai bine se simte în familie. Îi place să citească, să cânte la pian, să croșeteze și să iasă în parc cu copiii. Evident, e preocupată să îi facă şi pe băieții ei să iubească limba română. Cum se descurcă bucureşteanca la probele „Care pe care” vedem sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 16.00, la TVR 1.

De profesie consilier juridic, bucureşteanca de 47 de ani născută la Târgu Jiu şi cu studiile făcute la Timişoara spune despre meseria ei că este o meserie tristă. A povestit că trece câteodată pe lângă saloane de coafură și se uită cu invidie la femeile de acolo... De ce le invidiază? Va povesti la „Care pe care”, emisiune de care a prins mare drag şi la care a decis să participe. Crede în rostul programului „Care pe care”, altfel de ce ar fi vrut să se dueleze în cunoştinţe de şi despre limba română?...

Ca în fiecare ediţie, concurenţii au parte şi de întâlnirea cu Dorin zidaru´, în rubrica „Vânătoarea de greșeli”.

„Dacă aș putea, aș cere de la Poliție ordin de restricție pentru Dorin să nu se apropie la mai puțin de 100 de metri de orice pix, creion sau stilou. Ceea ce face el cu aceste arme albe ar trebui să fie infracțiune”, spune amuzată Ruxandra Gheorghe-Negrea. Care dintre cei patru concurenţi ai ediţiei reuşeşte să identifice cele mai multe greşeli făcute de Dorin zidaru´ vedem la „Care pe care”, pe TVR 1.

Duminică, 9 noiembrie, arena „Care pe care” primește încă patru concurenți, deciși să vâneze greșeli, să ducă la final proverbe, să ne spună ce înseamnă unele expresii și să aleagă enunțurile corecte. Ruxandra Gheorghe-Negrea îi conduce printre probele concursului de limbă română pe doi ingineri și doi economiști. Vedem ediţia duminică, de la ora 16.00, tot la TVR 1.

foto: capturi emisie „Care pe care”, TVR