TVR 1 transmite în direct performanțele patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

Singura reprezentantă a României la patinaj artistic intră pe gheață marți, 17 februarie. Antrenoarea Roxana Luca Hartmann a vorbit într-un scurt interviu acordat pentru TVR despre forma sportivei.

Julia Sauter, singura patinatoare care reprezintă România la Jocurile Olimpice Milano-Cortina 2025, va concura marți, 17 februarie, de la ora 20:45 în proba de Patinaj Artistic Feminin – Program scurt, grupa 2, având ca obiectiv obținerea unui punctaj care să-i asigure calificarea între primele 24 de patinatoare.

Televiziunea Română va transmite în direct pe TVR 1 prima zi de competiție a patinatoarelor. Programul liber, la finalul caruia se vor decerna medaliile, este programat joi 19 februarie, de la ora 21:00, la TVR1. Comentatori: Monica Bucur și Marius Negrea.

Interviu cu antrenoarea Roxana Luca Hartmann: „Am lucrat mult la stabilitate, expresivitate și la finețea executării elementelor”

Despre forma sportivei înaintea competiției și punctele ei forte, antrenoarea Roxana Luca Hartmann a vorbit într-un scurt interviu acordat pentru TVR:

Rep: Cum a arătat pregătirea Juliei în ultima perioadă și pe ce ați pus cel mai mult accent la antrenamente?

Roxana Luca Hartmann: Pregătirea din ultima perioadă a fost una foarte bine structurată și echilibrată. Am pus accent atât pe consolidarea elementelor tehnice, cât și pe constanță în execuție, pentru că într-o competiție de acest nivel stabilitatea este esențială. Am lucrat mult la calitatea săriturilor, la finețea piruetelor și la siguranța aterizărilor, dar și la expresivitate și interpretare.

Rep: Din perspectiva dumneavoastră, care sunt punctele ei forte în acest moment și ce detalii tehnice sau artistice pot face diferența în concurs?

Roxana Luca Hartmann: În acest moment, unul dintre punctele forte ale Juliei este echilibrul dintre componenta tehnică și cea artistică. Are o linie foarte frumoasă, o prezență elegantă pe gheață și reușește să transmită emoție, ceea ce contează enorm la nivel internațional. Din punct de vedere tehnic, consistența elementelor și claritatea execuției pot face diferența. În același timp, detaliile – precum tranzițiile fluide, viteza pe gheață și conexiunea cu muzica – sunt cele care pot ridica programul la un nivel superior. Dacă va reuși să patineze cu naturalețe și încredere, așa cum o face la antrenamente, are toate șansele să ofere un moment foarte reușit.

Transmisiunea TVR 1 aduce telespectatorilor nu doar emoția sportului de înalt nivel, ci și bucuria de a urmări tricolorul pe una dintre cele mai mari scene ale patinajului artistic mondial.

Credit foto: Facebook/Roxana Harmann