loader
Foto

Galerie foto

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

publicat: Marţi, 17 Martie 2026

PROMO

„Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți […], dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină”, recunoaşte Andreea Marin în filmul semnat de realizatoarea TVR Maria Cristina Ţilică. O producţie eveniment, ce scoate la lumină destine afectate de depresie şi puterea transformatoare a suferinței. Îl urmărim pe 19 martie, de la ora 21.00, la TVR 1.

 

În România anului 2026, depresia nu mai este un diagnostic izolat, ci o realitate socială care ne ocupă străzile, casele și viitorul. Pe 19 martie, de la ora 21.00, urmărim la TVR 1 documentarul „Radiografia unei epidemii tăcute”, o producție eveniment despre supraviețuire, iertare și drumul de la „gheara” depresiei la lumină. Filmul ce poartă semnătura realizatoarei Maria Cristina Țilică nu este doar o analiză clinică, ci o colecție de destine frânte și reconstruite.

Punctul central al documentarului este mărturia cutremurătoare a vedetei de televiziune Andreea Marin. Într-un moment de vulnerabilitate totală, simbolul forței și al reușitei în televiziune vorbește despre „gheara” care i-a strâns sufletul și despre semnalul de alarmă tras de tragica dispariție a Mădălinei Manole. Este momentul în care imaginea invincibilă a celebrității se sparge, lăsând la vedere un adevăr dureros: depresia nu alege, nu iartă și nu ține cont de statutul social.

„Depresia este o furtună interioară, o gheară care îți cuprinde sufletul. E înșelătoare, se insinuează în timp, nu e puternică de la început și asta te duce cu gândul la faptul că poate ai o zi mai proastă... Nu ți-e ușor să accepți că e vorba de o boală”, spune vedeta. „Aparențele în viața noastră sunt una, realitatea poate fi alta. Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți, pentru că nu vrem să punem poverile pe care le purtăm în interiorul nostru poate pe umerii altora, dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină. Totul pornește de la noi, de la recunoașterea faptului că nu suntem bine, că ceva nu e în regulă cu noi”, mai explică ea.

(w882) A. Marin -

Printre cei intervievaţi de realizatoarea TVR se numără Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian (tânărul ucis în tragedia de la 2 Mai), acesta oferind, în intervenţia sa, radiografia unui doliu transformat în luptă împotriva unui sistem judiciar surd. „Acea judecătoare a cerut buletinul lui Sebi și [a întrebat – n.r.] dacă Sebi este în sală. Ea nici măcar nu s-a uitat pe dosar, n-a știut cine sunt victimele. Mie mi-au dat lacrimile. De acolo a început toată bătaia de joc”, relatează tatăl, a cărui familie a fost complet zdruncinată după moartea fulgerătoare a băiatului. „Ne  găsim câte un locuşor unde să plângem... Ne-am așezat toți trei la masă, am vrut să mâncăm. Ne-am uitat în locul unde trebuia să fie Sebi. Ne-a bufnit pe toți plânsul. Am plecat. De atunci, noi nu mai mâncăm împreună, fiecare mănâncă singur. Nu mai putem. Soţiei și fetei le-a trebuit psiholog și psihiatru, nu au scăpat de coșmaruri”, mai mărturiseşte el.

Andrei Purcărea, fost olimpic și student eminent, povestesc cum „mocirla” drogurilor a fost, de fapt, o formă de auto-anestezie în fața unei depresii nediagnosticate. „Părinții credeau că, dacă eu învăț bine, înseamnă că n-am cum să fac prostii. Asta m-a ajutat să pot să port o mască în fața lor. Eram olimpic la română, hocheist de performanță... dar în interior era o traumă puternică. M-am simțit ca într-o mocirlă. Am încercat să combat depresia într-un mod greșit. Prin consumul de droguri”, povesteşte Andrei Purcărea.

(w882) Radiografi

Şi ea trecută prin infernul dependenţei de droguri, Georgiana Drăgan, director de program la Centrul House of Joy – Teen Challenge România, afirmă: „Sunt de părere că depresia poate duce la consum de droguri, pentru că starea aia de durere profundă interioară te conduce la nevoia de a găsi un refugiu. Pentru mine, drogurile au fost o formă de refugiu.”

Psihoterapeuţi, medici psihiatri, clinicieni, profesori universitari, preoţi, dar şi pacienţi, răspund, de asemenea, întrebărilor Mariei Cristina Ţilică, aducând propriile perspective – uneori bazate pe experienţe trăite chiar de ei – asupra depresiei, efectelor ei şi puterii de transformare a suferinței. De la „lingura goală” a bătrânilor rămași în cămine, până la prăbușirea bio-chimică a tinerilor din pricina depresiei, documentarul investighează de ce suntem „poporul care nu zâmbește”. Cu participarea unor experți de renume, precum Prof. Univ. Dr. Șerban Turliuc (Institutul de Psihiatrie Socola), Dr. Elena Rodica Popescu, medic primar psihiatrie, psiholog clinician Adina Petre, psiholog Cristian Grigore, psihoterapeut Monica Zincă, producția demonstrează că vindecarea începe doar atunci când avem curajul să numim trauma și să cerem ajutor.

„Acesta nu este un documentar despre alții. Este despre noi. Este strigătul unei generații care a învățat să supraviețuiască prin negare, dar care are nevoie, mai mult ca oricând, de lumină”, încheie realizatoarea Maria Cristina Ţilică.

„Radiografia unei epidemii tăcute” este mai mult decât un film. Este o oglindă pusă în fața unei națiuni care suferă în tăcere. Documentarul poate fi urmărit în premieră la TVR 1 joi, 19 martie, de la ora 21.00.

(w882) Radiografi

Un film documentar de: Maria Cristina Țilică

Imaginea: Iulian Ene

Editor imagine: Eleonora Ștefănescu

O producție a Redacției Publicistică și Reporteri Speciali, Departament Redacțional, TVR 1

Tag-uri: Andreea Marin, depresie, documentar, Maria Cristina Țilică, Radiografia unei epidemii tăcute, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate