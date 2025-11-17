O poveste emoţionantă, dar mai ales personală, în documentarul „O familie aproape perfectă”. În premieră la TVR CULTURAL

Într-o lume în care toată lumea se filmează pentru a-şi arăta o imagine idealizată, Tudor Platon ne prezintă fragmente de adevăr pe care nu am vrea să le dezvăluim, filmând cu multă tandreţe „O familie aproape perfectă”. De văzut la TVR CULTURAL vineri, 21 noiembrie, ora 22.00.

„După 30 de ani de căsnicie, părinții mei m-au anunțat că se despart. În timp ce ei treceau prin acest proces dureros, eu m-am îndrăgostit și mi-am început propria familie. Filmul explorează diferitele nuanțe pe care dragostea le capătă între părinți și copii și copii care devin părinți“ – își descrie filmul Tudor Platon, regizor și scenarist. „O familie aproape perfectă” pune în lumina reflectorului nu doar dragostea, ci și cauzele care au dus la fisurarea ei, îi analizează capriciile, dinamica.

TVR CULTURAL difuzează în premieră fimul documentar „O familie aproape perfectă”, producţie 2024, în regia şi cu scenariul lui Tudor Platon, vineri, 21 noiembrie, de la ora 22.00.

Din cele peste 200 de ore de filmare, Tudor Platon a păstrat cele 88 ale documentarului, doar pentru a expune cu mult curaj o poveste emoţionantă, dar mai ales personală.

O familie apropape perfectă este un documentar despre cât de complicată este în realitate iubirea, în ciuda celor mai bune intenţii. Tudor Platon filmează ce rămâne dintr-o iubire care a murit, aceea a părinţilor săi care divorţează, dar şi o iubire care se naşte frumos, dar care se izbeşte de neaşteptate greutăţi, atunci când se naşte copilul.

Regizorul operator şi pesonaj strecoară camera de filmat în intimitatea familiei atât cât mai este posibil, fie făcând-o uitată într-un colţ, fie incluzând-o, ca o joacă, în relaţia lui de cuplu.

„Cu toţii avem acest gând, acest ideal de familie perfectă, mai mult sau mai puţin conştient, către care tindem, doar că e diferit...cu cât îl abandonăm mai repede ajungem la o relaţie de cuplu mai armonioasă, mai sănătoasă şi cred că din idealul acesta al familiei perfecte vin foarte multe ciocniri şi ne este foarte greu. Plecând de la film, de la mine şi de la familia mea, sperăm să vedem un pic cum e de fapt familia în societatea românească. Despre asta este această discuţie: să putem să vedem, să generalizăm, să ne fie mai uşor să vedem diverse pattern-uri, dificultăţi în comunicare, în feluri diferite de a privi iubirea”, a mărturisit regizorul Tudor Platon într-un interviu acordat Magdalenei Stanciu la TVR CULTURAL.

„O familie aproape perfectă” e cel de-al doilea documentar de lungmetraj al lui Tudor Platon, cunoscut și ca director de imagine pentru „Anul Nou care n-a fost” (Bogdan Mureșanu, 2024) și „Arsenie. Viața de apoi” (Alexandru Solomon, 2023), între altele. Filmat de-a lungul mai multor ani, documentarul e montat destul de clar direcționat pentru a articula o căutare terapeutică: ce duce cu el Tudor, fiul Ralucăi și al lui Vasile – care, pe parcursul filmului, se despart după o căsnicie de treizeci de ani – în familia pe care și-o formează el însuși, chiar în aceeași perioadă în care părinții lui se dau învinși...

Despre Tudor Platon

Tudor Platon este regizor de film documentar și director de imagine. Și-a făcut debutul regizoral cu filmul „Casa cu păpuși”, care a avut premiera în 2020, în Competiția de Documentare a Festivalului de Film de la Sarajevo. Ca director de imagine, a lucrat la peste 20 de filme, printre care. „Cadoul de Crăciun” (r. Bogdan Mureșanu), „4:15 p.m. sfârșitul lumii” (r. Gabi Șarga, Cătălin Rotaru), sau „Arsenie. Viața de apoi” (r. Alexandru Solomon).

Regia şi scenariul: Tudor Platon

Cu: Raluca Platon, Vasile Platon, Carla Fotea, Tudor Platon

foto: Tudor Platon, FB O familie aproape perfectă