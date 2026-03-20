Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca la TVR Cultural

publicat: Vineri, 20 Martie 2026

„O poveste adevărată”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu Mads Mikkelsen în rol principal, aduce pe ecran un episod tulburător din istoria Europei. Acțiunea este inspirată de evenimente reale petrecute în Danemarca secolului al XVIII-lea.

 

În secolul al XVIII-lea, la curtea regelui Christian al II-lea al Danemarcei, tânăra regină Caroline Matilda, de origine britanică (Alicia Vikander), trăiește izolată într-un mariaj lipsit de afecțiune. Viața ei se schimbă odată cu apariția medicului regal Johann Struensee (Mads Mikkelsen), un spirit iluminist, idealist și nonconformist. Între cei doi se naște o relație de iubire, care va influența nu doar destinul lor, ci și cursul istoriei.

Sprijinit de regină, Struensee ajunge rapid în centrul puterii. Inspirat de ideile Iluminismului, el inițiază reforme curajoase, încercând să modernizeze societatea daneză. Ascensiunea sa fulgerătoare stârnește însă ostilitatea nobilimii și declanșează un val de intrigi politice.

În cele din urmă, Struensee cade victimă conspirațiilor de la curte și este executat, iar regina Caroline Matilda este exilată în Germania. Departe de copiii săi, aceasta le trimite scrisori în care dezvăluie adevărul despre evenimentele care le-au marcat destinul.

Pelicula a obţinut numeroase nominalizări la premiile Oscar, Globul de Aur și César pentru cel mai bun film străin. La Festivalul de Film de la Berlin, Mads Mikkelsen a fost recompensat cu Ursul de Argint pentru interpretare, iar filmul a fost premiat și pentru scenariu.

O poveste despre iubire, idealuri și lupta pentru schimbare, cu un destin tragic, luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural.

„O afacere regală” ("A ROYAL AFFAIR" – Danemarca, Suedia, 2012)

Regia: Nicolaj Arcel

Cu: Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, Mikkel Folsgaard

sursă foto: via Selecţie Film TVR

