Întâlniri cu artiști uriași ca talent și forță de expresie la „Duh şi culoare”, pe TVR CULTURAL

TVR CULTURAL ne propune emisiunea „Duh şi culoare”, evocarea a șapte figuri de creatori care au influențat masiv artele plastice românești la încheietura celor două milenii. Ediţii bilunare marţea, de la ora 19.00.

Mai ales după căderea ideologiei oficiale comuniste, arta spiritualizată din România a avut reprezentanți remarcabili, care s-au închegat în grupuri de artiști ori s-au adunat în jurul unor galerii. Cele mai semnificative, vizibile, dintre acestea au fost grupul Prolog (girat artistic și spiritual de Paul Gherasim) și galeria Catacomba, îmbogăţită ca proiect al artei îmbisericite de Sorin Dumitrescu.

În jurul acestor doi vectori s-au atras unii pe alții mai mulți artiști de marcă: Horia Bernea, Vasile Gorduz și Silvia Radu, Silviu Oravitzan, Constantin Flondor, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Ion Grigorescu, Florin Ciubotaru, Marin Gherasim, Florin Niculiu, Ioana Bâtrânu, Aurel Vlad, Mihai Buculei, Darie Dup, Bogdan Vlăduță, Ioana Bătrânu etc. Pe aceşti creatori care au influenţat masiv artele plastice românești ne propune jurnalistul Răzvan Bucuroiu să îi descoperim în emisiunea „Duh şi culoare”, la TVR CULTURAL. Marţea, din două în două sptămâni, de la ora 19.00.

„Sunt artiști care au lansat un discurs vizual spiritualizat, văzut ca o formă de omagiere a creației dar, mai presus de ea, a Creatorului. Grupul Prolog și galeria Catacomba au fost și sunt cei doi vectori ai unui tip de demers artistic unic în Europa”, spune jurnalistul Răzvan Bucuroiu, producătorul emisiunii. Despre aceste lucruri ne vor vorbi Horia-Roman Patapievici, Teodor Baconschi, Sever Voinescu, Erwin Kessler, Dan Mohanu, Virgil Scripcariu, Luigi Bambulea, Episcopul Macarie, pr. Constantin Coman și alții. Iar artiștii pe care îi evocă sunt: Sorin Dumitrescu, Horia Bernea, Paul Gherasim, Horea Paștina, Mihai Sârbulescu, Vasile Gorduz & Silvia Radu. Așadar, o constelație a celor vii și a celor care au trecut pragul veșnicie, pe care nu au ezitat să o coloreze așa cum s-au priceput ei mai bine...

„Fenomenul artistic post-decembrist al artei românești spiritualizate este unic în peisajul cultural autohton și, într-un sens mai larg, european. Poate fi asemuit, fără exagerare, cu mișcarea Rugul Aprins din anii ’50, de la mânăstirea Antim, care reunise cele mai strălucite minți ale teologiei, artei, culturii și științei românești, în căutarea sensului suprem al existenței și a lui Dumnezeu. Acei oameni au pătimit ani grei de temniță pentru mărturia lor creștină, acești artiști contemporani „pătimesc” acum prin uitare sau ignoranță. E cazul să schimbăm, fie și parțial, percepția. Cum? Lăsând în arhiva TVR (seiful de imagini al României) aceste mărturii despre un buchet de artiști uriași ca talent și forță de expresie, care au avut cele mai sincere căutări spirituale și care, în final, au găsit răspunsul deplin”, adaugă realizatorul.

Există încă persoane care i-au cunoscut și care pot oferi scurte mărturii despre ei și opera lor, lucrările pot fi filmate pe ici, pe colo: în galerii, muzee sau colecții particulare. Vernisajele de la Catacomba, dar și alcătuirea marii colecții de artă contemporană „Fundația Anastasia” i-au pus în valoare pe aceşti artiști și operele lor. Îi vom cunoaşte la TVR CULTURAL marţea, din două în două săptămâni, de la ora 19.00.

Producător: Răzvan Bucuroiu

