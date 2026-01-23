loader
Ieri, azi, mâine – farmecul clasic al comediei italiene la TVR Cultural

publicat: Vineri, 23 Ianuarie 2026

Un film multi-premiat, cu o distribuţie de excepţie, care îi reuneşte pe inegalabilii Sophia Loren şi Marcello Mastroianni. „Ieri, azi, mâine” este o comedie spumoasă, rafinată şi plină de savoare, devenită reper al cinematografiei italiene. Duminică, 25 ianuarie, ora 20.00, TVR Cultural.

 

Distins cu Premiul Oscar în 1965 pentru cel mai bun film străin, cu Premiul David di Donatello în 1964 pentru cel mai bun film şi cu Premiul BAFTA în 1965 pentru cel mai bun actor străin (Marcello Mastroianni), „Ieri, azi, mâine” spune povestea vieţii amoroase a trei femei – Anna, Adelina şi Mara – din trei oraşe diferite ale Italiei: Roma, Napoli şi Milano.

Fiecare dintre ele îşi poartă propriile lupte cu greutăţile cotidiene şi visează să „reuşească în viaţă” prin intermediul bărbaţilor pe care îi cucereşte.

Umorul fin, situaţiile savuroase şi chimia dintre protagonişti au transformat numeroase secvenţe în momente antologice, citate şi reinterpretate ulterior, uneori în cheie parodică, în alte producţii cinematografice, precum „Prêt-à-Porter” de Robert Altman.

„Ieri, azi, mâine” (IERI, OGGI, DOMANI - Italia-Franţa, 1963)

Regia: Vittorio De Sica

Cu: Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Giuffrè


