Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 21.00, TVR 1 difuzează partea a doua a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția 2025, un eveniment care transformă anual Sibiul în capitala folclorului românesc. Spectacolul a fost prezentat de Iuliana Tudor.

 

Spectacol, tradiție și rafinament din toate regiunile țării, într-un eveniment de referință al culturii românești Ajuns la cea de-a XXVII-a ediție, Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” este organizat în semn de omagiu adus maestrului coregraf Ioan Macrea, fondator al Junilor Sibiului și una dintre personalitățile de marcă ale culturii tradiționale românești. De-a lungul anilor, manifestarea s-a impus drept una dintre cele mai importante dedicate păstrării și promovării jocului popular românesc.

Din Ardeal până în Moldova și Banat – tradiție, forță și virtuozitate

Ediția difuzată pe 18 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1 reunește fragmente din programele artistice ale ansamblurilor profesioniste participante la Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea” 2025: Ansamblul „Ciprian Porumbescu” din Suceava, Ansamblul „Mureșul” din Târgu Mureș, Ansamblul „Busuiocul” din Bacău și Ansamblul „Banatul” din Timișoara. Programul coregrafic este completat de recitaluri ale unor soliști de renume, reprezentativi pentru principalele zone folclorice ale României.

Dansurile, cântecele populare, obiceiurile și portul tradițional din toate regiunile țării s-au întâlnit pe scena festivalului, oferind publicului, pe parcursul celor două seri de spectacole, peste șapte ore de folclor autentic. Forța și virtuozitatea artistică au marcat debutul primei seri, când Junii Sibiului, în calitate de gazde, au deschis festivalul pe ritmuri specifice Mărginimii Sibiului.

A XXVII-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea” a fost organizată de Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Sibiu.

