loader
Foto

Galerie foto

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1 

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat financiar instabil. Disponibilizările, relocările și reconversia profesională devin teme centrale ale dezbaterii la „Alchimia banilor” de vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1.

 

(w882) Alchimia b

Anul 2026 aduce provocări economice majore, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și a stabilității financiare. Într-un context marcat de presiuni asupra bugetelor personale și de incertitudine pentru mediul de afaceri, adaptarea devine esențială atât la nivel individual, cât și instituțional.

Aceste subiecte sunt analizate în ediția în premieră a emisiunii „Alchimia banilor”, realizată și moderată de jurnalistul Narcis Popescu. Alături de invitații săi – Corina Neagu, specialist în Resurse Umane, și ec. dr. Radu Soviani – realizatorul discută despre ce aduce noul an din punct de vedere economic pentru populație și companii, care sunt principalele riscuri și oportunități ale perioadei și cum pot fi înțelese mai bine deciziile economice într-un climat instabil.

Dezbaterea urmărește, totodată, să explice ce înseamnă concret adaptarea financiară în 2026, de la gestionarea bugetelor personale până la strategiile de supraviețuire și dezvoltare ale companiilor, într-o economie aflată în continuă transformare.

(w882) Alchimia b

„Alchimia banilor” este o emisiune educativă care își propune să descifreze mecanismele economiei într-un limbaj accesibil și celor fără studii de specialitate. Prin analize clare și exemple concrete, Narcis Popescu și invitații săi îi ajută pe telespectatori să se orienteze mai bine în realitatea economică actuală și să înțeleagă ce se întâmplă cu banii lor.

(w882) Alchimia b

Piața muncii în 2026 – între disponibilizări, relocări și reconversie profesională - la „Alchimia banilor”, vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1.

Tag-uri: Alchimia banilor, Corina Neagu, Narcis Popescu, piata muncii in 2026, Radu Soviani, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat ...

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR ...

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

  LIFESTYLE     TVR.RO 

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

Asociația Culturală Fain Art organizează vernisajul expoziției ”From Sound to Shape”, semnată de artiștii Andrea Beatrix Kiss, George Ciorogar ...

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

  TVRINFO     TVRINFO 

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

Un raport recent publicat în Franța, fundamentat pe cinci ani de cercetări și analiza a peste 1.000 de studii internaționale, confirmă legătura ...

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

Poloiștii tricolori au obținut marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, o victorie cu mari emoții în fața ...

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

Filmul biografic despre matematicianul indian Srinivasa Ramanujan şi bazat pe cartea cu același nume din 1991, scrisă de Robert Kanigel, se vede ...

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRCULTURAL   TVRI 

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate ...

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

  TVRINFO     TVRINFO 

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

România se află în fața unui moment de cotitură socială și legislativă, odată cu depunerea în Parlament a unui proiect de lege care vizează ...

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

La doar trei decenii de la prăbușirea sistemului comunist, în aproape toate țările europene din fostul bloc comunist, nostalgia față de vechiul ...

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

Ce preţ are adevărul într-o lume dominată de secrete, interese politice şi presiuni judiciare? „Adevărul şi numai adevărul” - un thriller intens ...

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

Subiecte fierbinţi, care ne preocupă pe toţi, vor fi abordate în exclusivitate, la TVR 1, marţi, 13 ianuarie, în „Ediţia specială” moderată de ...

„Eminescu şi Cernăuţii”, documentar în premieră la TVR 1 de Ziua Culturii Naţionale

  FILM     TVR1   TVRI 

„Eminescu şi Cernăuţii”, documentar în premieră la TVR 1 de Ziua Culturii Naţionale

Naraţiune, reconstituiri, interviuri şi imagini inedite se regăsesc în producţia semnată de Mihai şi Irina Grosu, ce reflectă viaţa şi pregătirea ...

Filmul „Tigru” se vede la TVR 2

  FILM     TVR2 

Filmul „Tigru” se vede la TVR 2

Lungmetrajul de debut al tânărului regizor Andrei Tănase, inspirat din fapte reale, îi are în distribuţie pe Cătălina Moga, Paul Ipate şi Alex ...

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

Naționala de polo a României a început aventura europeană cu o victorie entuziasmantă, reușind să se impună clar în Grupa D a Europeanului de la ...

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

România face un pas strategic către o nouă formulă de consolidare a rezervei armatei, odată cu promulgarea legii privind stagiul militar voluntar ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate