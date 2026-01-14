Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

PROMO TVR1

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat financiar instabil. Disponibilizările, relocările și reconversia profesională devin teme centrale ale dezbaterii la „Alchimia banilor” de vineri, 16 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1.

Anul 2026 aduce provocări economice majore, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și a stabilității financiare. Într-un context marcat de presiuni asupra bugetelor personale și de incertitudine pentru mediul de afaceri, adaptarea devine esențială atât la nivel individual, cât și instituțional.

Aceste subiecte sunt analizate în ediția în premieră a emisiunii „Alchimia banilor”, realizată și moderată de jurnalistul Narcis Popescu. Alături de invitații săi – Corina Neagu, specialist în Resurse Umane, și ec. dr. Radu Soviani – realizatorul discută despre ce aduce noul an din punct de vedere economic pentru populație și companii, care sunt principalele riscuri și oportunități ale perioadei și cum pot fi înțelese mai bine deciziile economice într-un climat instabil.

Dezbaterea urmărește, totodată, să explice ce înseamnă concret adaptarea financiară în 2026, de la gestionarea bugetelor personale până la strategiile de supraviețuire și dezvoltare ale companiilor, într-o economie aflată în continuă transformare.

„Alchimia banilor” este o emisiune educativă care își propune să descifreze mecanismele economiei într-un limbaj accesibil și celor fără studii de specialitate. Prin analize clare și exemple concrete, Narcis Popescu și invitații săi îi ajută pe telespectatori să se orienteze mai bine în realitatea economică actuală și să înțeleagă ce se întâmplă cu banii lor.

