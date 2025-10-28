„Exclusiv în România”, la TVR 1: Buzăul şi oamenii lui care mișcă lumea

Cristi Tabără și Cristina Șoloc ajung în județul Buzău, o zonă cu peisaje superbe, dar și cu oameni cu idei deosebite. Duminică, 2 noiembrie, de la 17.00, pe TVR 1, echipa „Exclusiv în România” ne invită într-o nouă călătorie prin România spectaculoasă.

Un buzoian a vrut să vadă cât de departe poate merge curajul. Aflăm fascinanta poveste a lui Cosmin Crăciun duminică, 2 noiembrie, de la ora 17.00, la „Exclusiv în România”. Cosmin a ajuns, cu un Duster standard, în cel mai rece loc de pe planetă - Yakutsk, în Siberia (Rusia), unde temperaturile pot ajunge iarna până la -64 grade C și vara, până la +30 grade C.

Orașul Yakutsk este cel mai rece oraș mare locuit de pe Pământ: are aproximativ 340 de mii de locuitori și, în ciuda frigului, are o viață activă. Yakutsk se află pe malul unuia dintre cele mai mari fluvii din lume și adevărată arteră a Siberiei - Fluviul Lena. Este înghețat timp de 6 –7 luni pe an, iar albia lui devine drum de gheață pentru camioane. Expediția extremă l-a dus pe Cosmin pe fluviul Lena, dar și pe lacul Baikal, cel mai adânc, dar și cel mai vechi lac din lume. Cu o suprafață de 31.500 km pătraţi, lacul Baikal este mai mare decât Belgia, iar apa lui este atât de limpede, încât poți vedea până la adâncimi de 40 m. La „Exclusiv în România”, împreună cu Cosmin, vizităm zona Varlaam și facem o tură off road pe dealurile din Gura Teghii.

În municipiul Buzău, echipa (e)misiunii dă peste o altă idee admirabilă. Fiindcă în satele din județ mulți copii n-au avut niciodată ocazia să calce pragul unui muzeu, Daniel Costache, directorul Muzeului Județean Buzău, a găsit o soluție unică în România. Muzeul merge la copii. Din 2019, un microbuz echipat cu replici ale pieselor de patrimoniu străbate satele, ajungând astfel, până acum, la aproape 20.000 de copii. În acest mod, copiii au avut șansa să-și cunoască rădăcinile. De această dată, Muzeul Mobil poposește la scoala gimnazială din comuna Movila Banului, iar noi vedem cum a descurs întâlnirea cu copiii la „Exclusiv în România”, duminică, pe TVR 1.

Tot în această ediție aflăm și povestea altui buzoian de soi: Alexandru Marghiloman, prim-ministru al României în 1918, aristocrat rafinat și mare iubitor de cai pursânge englez. Vizităm reședința lui de vacanță - Vila Albatros, din Buzău, care, în prezent, este Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman”. Unul dintre urmașii săi vrea să reînvie tradiția cailor de rasă pursânge englez, începută de Alexandru Marghiloman în România. Ne va povesti mai multe la „Exclusiv în România”, pe TVR 1. Irina Vlăduca Marghiloman a adus aici un exemplar valoros - campionul Frozen Fire, care aleargă în cursele de galop. De asemenea, strănepoata lui Marghiloman a lansat pe piață caseta Marghiloman, care conține cafeaua cu coniac, ce-i plăcea atât de mult fostului om de stat. Toate fondurile rezultate din vânzarea cafelei Marghiloman sunt donate copiilor bolnavi de cancer, de la Spitalul Fundeni.

Călătoria prin Buzău a echipei „Exclusiv în România” va avea şi o a doua parte, care va fi difuzată pe 9 noiembrie. Fiți alături de echipa „Exclusiv în România”, pentru o incursiune în Buzău, alături de oameni care mișcă lumea, duminică, 2 noiembrie, de la 17.00, pe TVR 1!

