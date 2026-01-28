De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, printre juraţi se numără și jurnalista Elena Popa, creator de conținut digital în cadrul trustului Ringier şi solistă Yolo Band.

E extrem de onorată să se afle în postura de jurat al Selecţiei Naţionale Eurovision și consideră că această misiune vine cu o responsabilitate destul de mare. Elena Popa este jurnalist, dar şi creator de conținut digital în cadrul trustului Ringier, partener al Selecției Naționale. De asemenea, este producător video și moderator al podcastului “Fresh by Unica”, cu invitați din domeniul artistic și solistă Yolo Band. De data aceasta, Elena este, la rândul ei, protagonista unui interviu în care ne vorbeşte despre pasiunea ei pentru concursul Eurovision, despre cum va aborda rolul de jurat, dar şi cum se va feri de hateri după finala Eurovision România din 4 martie.

„La Eurovision voi încerca să privesc din ambele posturi, din ambele perspective - şi ca artist, şi ca jurnalist. Cu siguranță, rolul de artistă va fi cel care mă va ajuta mai mult, pentru că eu am fost pe scenă de atâtea ori, sunt pe scenă, îmi dau seama și de încărcătura emoțională cu care vin concurenții, îmi dau seama că pot apărea diverse situații neprevăzute, iar asta, cumva, să le augmenteze emoțiile. Şi atunci voi încerca să fiu mai soft când va veni vorba de jurizare, dar voi privi și din perspectiva jurnalistică, pentru că este inevitabil”, a declarat Elena Popa.

Crede că, pentru un artist care vrea să ajungă la publicul larg, un lucru foarte important este dorința de a fi acolo, pe scenă, mai ales când acea scenă e Eurovision. „Pentru că sunt foarte mulți artiști în ziua de astăzi care au talent, care știu să cânte, sunt foarte multe voci bune, sunt foarte mulți artiști care arată într-un fel, deci au și imaginea. Însă le lipsește... sclipirea, le lipsește perseverența. Pentru că industria muzicală este grea! Și atunci, dacă nu muncești constant și nu rămâi agățat acolo de dorința aia, de viziunea în ceea ce te privește ca imagine artistică pe viitor, e posibil să te pierzi pe drum. Deci, voi căuta la Eurovision sclipirea aia, dorință, perseverență”, punctează Elena.

Ce așteaptă publicul din România de la un reprezentant Eurovision? Jurata Elena Popa subliniază câteva dintre atribute: „Cred că așteaptă freshness. Cred că aşteaptă... emoție, cred că așteaptă un pachet. Tot menționez acest cuvânt pachet, dar e foarte important. Pentru că a fi artist nu înseamnă a avea doar o voce frumoasă și a cânta niște versuri cu semnificație. A fi artist înseamna sa fii conştient că mesajul pe care tu îl ai în piesă este un mesaj care ajunge la atâtea persoane. Trebuie să fii conştient de calitatea mesajului, trebuie să fii conştient de imaginea şi de ce exemplu vrei tu să transmiţi şi trebuie să fii constient de faptul că tu ești un produs care impactează. Deci, ce căutăm anul ăsta este un pachet artistic”.

Dar mai multe despre Eurovision şi momentele cheie de vizibilitate pentru un artist pe care acest concurs le poate oferi, în interviul pe larg cu Elena Popa, accesibil pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR