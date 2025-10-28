„Colectiv 10”. Ediţie comemorativă a emisiunii „Rock Maniac”, la TVR 1 şi TVR Cultural

La zece ani distanță de la tragedia Colectiv, TVR dedică o zi întreagă memoriei, adevărului și lecțiilor care nu trebuie uitate. O ediţie comemorativă „Colectiv 10” a emisiunii „Rock Maniac” va fi difuzată de TVR 1 şi TVR Cultural joi, 30 octombrie, începând cu ora 23.40. Episodul este dedicat integral memoriei și moștenirii lăsate de muzica trupei Goodbye to Gravity, la scurgerea unui deceniu de la tragedia din clubul Colectiv.

Realizatorul emisiunii, Cristi I. Popescu, aduce în premieră imagini nedifuzate din arhiva trupei și un interviu în exclusivitate cu solistul Andrei Găluț, singurul component al trupei Goodbye to Gravity rămas în viață. Lui i se adaugă, în dialog, alți patru supraviețuitori ai incendiului din clubul Colectiv, oameni conectați direct la destinul formației: regizorul Mihai Grecea, inginerul de sunet și mastering, Costin Dumitrache (producător al singurelor două albume GTG), label producerul ultimului album al trupei – Mantras Of War – Vlad Bușcă și creatorul primelor videoclipuri Goodbye to Gravity, producătorul audio-video Andi Dumitrescu.

Programul „Rock Maniac” este difuzat de cinci sezoane, săptămânal, de postul TVR Cultural, magazinul de artă și cultură muzicală fiind singurul format de actualitate rock și metal din peisajul televiziunilor din România.

Realizatorul Cristi I. Popescu are o vechime de peste 25 de ani în presa audiovizuală românească. Este jurnalist cultural, rocker și autor al volumului de povestiri și interviuri “The Final Lockdown. Rock în stare de urgență”.

