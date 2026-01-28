loader
Foto

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

PROMO  EUROVISION   TVR1 

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision care decide totul. Într-un interviu pentru TVR, artista vorbeşte despre începutul carierei ei muzicale, despre legătura sa cu concursul Eurovision încă de când era copil, dar mai ales despre ce va conta în notarea concurenţilor la Eurovision.

 

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie. După încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, Andreea Bălan se numără printre juraţii Selecției Naționale. Prin experienţa sa acumulată atât pe scenă, cât și în postura de jurat, Andreea Bălan este pe deplin calificată să evalueze performanțe la standarde internaționale.

Are o carieră de peste 30 de ani, construită prin excelență artistică, disciplină și o permanentă dorință de perfecționare. Activă încă din copilărie, Andreea Bălan s-a impus de-a lungul timpului ca un artist complet, care îmbină interpretarea vocală, dansul, prezența scenică și conceptul vizual al spectacolului.

Poate nu toată lumea îşi aminteşte, dar Andreea Bălan are o legătură din copilărie cu concursul Eurovision: În '97, tatăl interpretei a înscris la Eurovision o melodie a ei și a fost acceptată în concurs. „Doar că atunci a aflat Horia Moculescu informaţia că eu am 14 ani și nu 16 ani, vârsta limită de participare în concurs. Pentru că piesa a fost atât de bună și le-a plăcut foarte mult, m-au pus în recital, în afara concursului și am cântat împreună cu formația lui prima dată piesa în afara concursului.  Practic, a fost prima mea legătură cu Eurovisionul și mi-a plăcut foarte mult! De fapt, TVR mi-a dat de la început șanse: la 10 ani eu am participat la emisiuni pentru copii: „Ba da, ba nu! sau „Feriți-vă de măgăruș!”, ne reaminteşte interpreta.

A avut mari emoții să fie pe acea scenă, dar i-a şi plăcut foarte mult, „adică deja de mică să fiu așa într-o producție mare, într-un concurs, chiar în afara concursului. A fost, pentru mine, o inițiere extraordinară, care m-a ajutat, a contribuit la cariera pe care o am astăzi. Și mă bucur că mi s-a dat o șansă, pentru că e important când cineva își dorește mult și i se dă o șansă”, susţine ea.

(w500) Andreea_Ba

Aşa că, anul acesta, când face parte din juriul Eurovision, Andreea Bălan va da, la rândul ei, şanse tuturor celor care îşi doresc, dar au şi muncit să aducă în faţa publicului un show complet. Ce caută jurata să găsească la concurenţii Eurovision de anul aceste vedem în interviul acordat TVR, pe care îl puteţi urmări integral pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR

Tag-uri: Andreea Balan, Eurovision, Eurovision 2026, juriu, romania, Selectia nationala Eurovision 2026, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de ...

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

Fost participant la Eurovision Song Contest şi colaborator al unor voci de legendă din industria muzicală internaţională, Andrei Tudor face ...

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este unul dintre juraţii Selecției Naționale ...

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

  PROMO     TVR1 

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

Un perfecționist, vizionar și unul dintre oamenii care au schimbat definitiv fața televiziunii românești! Tudor Vornicu, cel de la nașterea ...

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Cu un timbru cald şi uşor de recunoscut încă de la primele cuvinte, Monica Bucur ne va purta pe gheaţa olimpică de la Milano Cortina 2026, cel ...

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu ...

Vieți între frontiere: România în exil

  PROMO     TVRCULTURAL 

Vieți între frontiere: România în exil

O interpretare neconvențională a unuia dintre cele mai ample exoduri din Europa secolului XXI: cel al românilor. În „Emigrant Blues: un road ...

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

  RECOMANDARI     TVRI 

Întoarcerea care vindecă - dr. Elena Cristina Mitrofan

Medicina înseamnă mai mult decât tratamente și tehnologie. Înseamnă oameni care se întorc Acasă, care aleg să-și pună cunoștințele și experiența ...

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

  TVRINFO     TVRINFO 

Tragedia de la Cenei, un memento brutal al eșecului sistemic în fața criminalității juvenile

Tragedia de la Cenei reprezintă un semnal de alarmă dureros asupra ineficienței mecanismelor actuale de protecție și intervenție în cazul ...

  TVRMOLDOVA     TVRMOLDOVA 

"Punctul pe AZI": Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul Europei | VIDEO

Marți, 27 ianuarie, de la ora 19:00, la "Punctul pe AZI" discutăm vizita președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, în Polonia și la Consiliul ...

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRMOLDOVA   TVRI 

Florin Piersic, 90 de ani de poveste alături de unul dintre cei mai iubiți actori din istoria teatrului și filmului românesc

Televiziunea Română marchează momentul aniversar printr-o serie de programe speciale. Punctul central al sărbătorii va fi difuzarea, marți, 27 ...

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

  PROMO     TVRI   TVR3 

La mulţi ani, Florin Persic! Ediţii speciale dedicate actorului Florin Piersic la TVR

Actorul este sărbătorit la TVR cu ocazia împlinirii a 90 de ani, o viață dedicată scenei și cinematografiei românești. Pe 27 ianuarie, revedem, ...

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

  TVRINFO     TVRINFO 

Evenimente semnificative și impactul lor asupra comunității, la Ora de știri

Alături de prezentatoarele Stela Popa și Teodora Antonescu, „Ora de Știri”, care se difuzează zilnic, de la 18.00, la TVR INFO, prioritizează ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate