Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

PROMO EUROVISION TVR1

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision care decide totul. Într-un interviu pentru TVR, artista vorbeşte despre începutul carierei ei muzicale, despre legătura sa cu concursul Eurovision încă de când era copil, dar mai ales despre ce va conta în notarea concurenţilor la Eurovision.

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie. După încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, Andreea Bălan se numără printre juraţii Selecției Naționale. Prin experienţa sa acumulată atât pe scenă, cât și în postura de jurat, Andreea Bălan este pe deplin calificată să evalueze performanțe la standarde internaționale.

Are o carieră de peste 30 de ani, construită prin excelență artistică, disciplină și o permanentă dorință de perfecționare. Activă încă din copilărie, Andreea Bălan s-a impus de-a lungul timpului ca un artist complet, care îmbină interpretarea vocală, dansul, prezența scenică și conceptul vizual al spectacolului.

Poate nu toată lumea îşi aminteşte, dar Andreea Bălan are o legătură din copilărie cu concursul Eurovision: În '97, tatăl interpretei a înscris la Eurovision o melodie a ei și a fost acceptată în concurs. „Doar că atunci a aflat Horia Moculescu informaţia că eu am 14 ani și nu 16 ani, vârsta limită de participare în concurs. Pentru că piesa a fost atât de bună și le-a plăcut foarte mult, m-au pus în recital, în afara concursului și am cântat împreună cu formația lui prima dată piesa în afara concursului. Practic, a fost prima mea legătură cu Eurovisionul și mi-a plăcut foarte mult! De fapt, TVR mi-a dat de la început șanse: la 10 ani eu am participat la emisiuni pentru copii: „Ba da, ba nu! sau „Feriți-vă de măgăruș!”, ne reaminteşte interpreta.

A avut mari emoții să fie pe acea scenă, dar i-a şi plăcut foarte mult, „adică deja de mică să fiu așa într-o producție mare, într-un concurs, chiar în afara concursului. A fost, pentru mine, o inițiere extraordinară, care m-a ajutat, a contribuit la cariera pe care o am astăzi. Și mă bucur că mi s-a dat o șansă, pentru că e important când cineva își dorește mult și i se dă o șansă”, susţine ea.

Aşa că, anul acesta, când face parte din juriul Eurovision, Andreea Bălan va da, la rândul ei, şanse tuturor celor care îşi doresc, dar au şi muncit să aducă în faţa publicului un show complet. Ce caută jurata să găsească la concurenţii Eurovision de anul aceste vedem în interviul acordat TVR, pe care îl puteţi urmări integral pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

foto: TVR