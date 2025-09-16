Cum anticipează creierul căderea beat-ului muzical?

Creierul uman știe exact când o piesă muzicală este pe cale să se schimbe , chiar înainte ca tranziția să aibă loc. Un studiu realizat în Finlanda a identificat două rețele cerebrale care ne ajută să anticipăm și să înțelegem aceste momente-cheie din muzică.

Cercetătorii au scanat activitatea cerebrală a 36 de persoane în timp ce ascultau piese instrumentale celebre – de la tango, la rock progresiv și balet clasic. Rezultatul? Două rețele distincte din creier se activează în succesiune pentru a detecta „granițele muzicale”, acele momente în care o frază muzicală se încheie și începe alta.

Înainte de tranziție, se activează o rețea numită auditivă timpurie, care pregătește creierul pentru schimbare. Apoi, în timpul și după graniță, intră în acțiune rețeaua de tranziție de graniță, ce ajută la integrarea noilor informații muzicale.

Cercetătoarea Iballa Burunat Perez susține că fără granițe muzicale, o piesă ar suna ca un flux monoton de sunete, exact ca un text fără semne de punctuație.

Interesant este și modul diferit în care reacționează creierul muzicienilor comparativ cu al non-muzicienilor. Cei cu pregătire muzicală activează zone mai speciale, în timp ce ascultătorii obișnuiți folosesc mai multe regiuni ale creierului pentru a înțelege muzica.

Descoperirile pot avea aplicații și în domeniul medical, mai ales în dezvoltarea de terapii bazate pe muzică pentru persoane cu dificultăți de vorbire sau de înțelegere a limbajului.

Așadar, data viitoare când simțiți că „urmează să cadă beat-ul”, să știți că e creierul ”de vină” pentru că deja a făcut pasul înainte!

Sursa: Newscientist