Bunătatea, virtutea care vindecă sufletul și lumea

LIFESTYLE

Într-o lume din ce în ce mai grăbită și rece, bunătatea rămâne un gest simplu, dar cu un impact uriaș. A fi bun nu înseamnă slăbiciune, ci forță interioară, credință în oameni și dorința sinceră de a face bine.

Bunătatea înseamnă iubire față de semeni, acceptare, generozitate, dar și echilibru personal. Este dovada că suntem conectați cu adevărat la umanitate. Prin bunătate, ne respectăm pe noi înșine și pe cei din jur.

Marele Ioan Slavici spunea că "Una din marile mulțumiri ale vieții este să te știi om bun." Câtă dreptate avea Slavici! Bunătatea nu costă nimic, dar poate vindeca suferința, poate aduce speranță și poate schimba radical viața celor care o primesc. Chiar și cel mai mic gest de generozitate contează.

De reținut faptul că bunătatea are beneficii reale asupra sănătății: reduce stresul, întărește sistemul imunitar și îmbunătățește relațiile sociale. În plus, sporește stima de sine și aduce o stare generală de bine.

Într-o epocă dominată tot mai mult de egoism și individualism, bunătatea este, paradoxal, un act de curaj. A fi bun înseamnă a lupta pentru lumină, empatie și speranță, într-o lume care, uneori, uită ce înseamnă să fii om.

Mark Twain spunea că "Bunătatea este limbajul pe care cel surd îl poate auzi și cel orb îl poate vedea."

Adevărata bunătate nu înseamnă laudă și nici răsplată. Ea doar este. Și ne face, cu fiecare gest, mai aproape de ceea ce ar trebui să fim cu toții: oameni.

Este important să stăm în slujba binelui pentru o viață luminată, pentru a ne asemăna cu îngerii care transmit bucurie și veselie, așa cum spunea odată Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul.

***

Credit foto: Shutterstock - Lab-Tech Imagery