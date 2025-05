Premieră după 23 de ani. Condamnare la închisoare pentru un bărbat care a vândut tricouri cu însemne legionare. Institutul „Elie Wiesel”: Decizia arată că democrația are anticorpi

REPORTAJ-ANALIZA

Un bărbat care are un magazin online unde a vândut tricouri cu însemne legionare, însoțite de citate din Corneliu Zelea Codreanu și trimiteri la istoria extremismului de dreapta, a fost condamnat, definitiv, la un an de închisoare cu suspendarea mai multor drepturi civile. Este pentru prima oară când o instanță decide un astfel de verdict, în 23 de ani, de când este în vigoare Ordonanța 31/2002, prin care sunt interzise organizațiile, simbolurile și faptele cu caracter fascist, rasist, xenofob și prin care este interzisă promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de război. Istoricul Alexandru Florian, director al Institutului „Elie Wiesel”, care a adus cazul în fața justiției, a explicat, într-o declarație pentru tvr.ro, că această decizie definitivă este „o probă de maturizare a magistraturii”, subliniind că este o dovadă că democrația are anticorpii necesari pentru a se proteja de mesaje, propagandă sau acțiuni extremiste, mai ales după anul electoral 2024-2025.

Dieter Johann Maurer, proprietarul unui magazin în care sunt vândute tricouri, hanorace și steaguri imprimate cu simboluri naționaliste, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Cluj la un an de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru că a vândut tricouri cu însemne legionare, încălcând OUG 31/2002. Instanța i-a suspendat pentru un an și jumătate dreptul de a fi ales într-o funcție publică, după ce prima instanță, Judecătoria Cluj-Napoca, îi aplicase o pedeapsă mai blândă (un an de închisoare cu amânare), iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj a făcut apel.

Bărbatul are și un termen de supraveghere de doi ani, timp în care trebuie să se prezinte la Serviciul de Probațiune Brașov, să primească vizitele ofițerului de probațiune, să facă muncă în folosul comunității timp de 60 zile, să participe la programe de reintegrare socială, să anunțe dacă își schimbă locul de muncă și dacă pleacă din localitate pentru o durată mai mare de cinci zile.

Am cerut un punct de vedere lui Dieter Johann Maurer și îl vom publica atunci când îl vom primi.

Cazul a fost adus în fața justiției de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, care a semnalat zeci de astfel de cazuri în ultimii ani. Citiți aici cel mai recent raport al Institutului „Wiesel” pe această temă.

Directorul Institutului „Elie Wiesel”: Anul electoral 2024-2025 a pus democrația în situație de risc maxim. Instanța subliniază răul pe care extremismul îl produce democrației

„Această decizie definitivă cred că este o probă de maturizare a magistraturii. Anul electoral 2024-2025 a pus democrația în situația de risc maxim. Instituțiile abilitate să aplice legea au reacționat, de această dată, atât în „litera”, cât și în „spiritul" OUG nr. 31/2002.

De asemenea, remarc celeritatea procedurilor. S-au scurs numai 27 luni de la plângere și până la decizia finală a instanței de apel. Prin interzicerea unor drepturi civice, instanța subliniază răul pe care extremismul îl produce democrației.

Iată de ce această decizie poate fi interpretată ca dovadă că democrația are anticorpi pentru a se proteja de mesajele, propaganda sau acțiunile extremiste. Prin urmare, în continuare trebuie să avem în vedere că ne aflăm sub presiunea extremismului politic explodat la finele anului 2024”, a declarat, pentru tvr.ro, directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, Alexandru Florian.

Tricouri, hanorace și steaguri cu cuvântările lui C.Z. Codreanu, de cumpărat online

Un tricou negru cu verde, cu cuvintele „Mergi numai pe căi indicate de onoare”, un alt tricou pe care este doar inscripționat un an - „1927”, însoțit de următoarea explicație pe site -„anul în care a luat naștere fenomenul curat de renaștere națională și de clădire a omului nou, eroic, care-și jertfește tinerețea pentru primăvara reînvierii neamului românesc și își dă viața pentru mântuirea neamului său (...)”, hanorace cu însemnul „Fața la dușman”, steagurile „Legea tăcerii” - cu un craniu ce ține în gură un cuțit și îndemnurile „Vorbește ce trebuie. Vorbește când trebuie” - și unul cu îndemnul „Iubește tranșeea” puteau fi cumpărate, până acum un an, online.

De ce încălcau aceste cuvinte și însemne legea?

Anul 1927 este o referință la anul în care s-a înființat Mișcarea Legionară, iar citatul care însoțea tricoul - „Cel ce luptă, chiar singur, pentru Dumnezeu și neamul său, nu va fi învins niciodată” - îi aparține lui C.Z. Codreanu și a fost publicată în cartea „Pentru legionari”, cea mai importantă carte doctrinară a legionarilor.

Steagul „Iubește Tranșeea” este un îndemn inspirat tot din C.Z Codreanu - „Pentru legionari”, în care acesta spunea că la mănăstire a învățat să-i „placă tranșeea” și să „disprețuiască salonul”, steagul „Legea tăcerii” făcea trimitere la Cărticica Șefului de cuib și la îndemnurile promovate de Codreanu, în timp ce „Fața la dușman” se referea la o relatare a lui C.Z. Codreanu din tinerețea sa, sintagma apărând și în primul număr al revistei „Pământul Strămoșesc”, principalul organ de propagandă al Mișcării Legionare (1927): „Deci, j***i cari se bucură aziși cari, asemenea corbilor de pradă, dau târcoale altarelor sfințite, crezând că a sosit ceasul stăpânirii lor, - să afle că în țara aceasta există un colț unde, la orice ceas din zi și din noapte, o gardă veghează cu fața la dușman”, a explicat Institutul „Elie Wiesel”.

Numele bărbatului - Dieter Johann Maurer - apare și într-o investigație a jurnaliștilor de la Context.ro, în care aceștia arată că pe site-ul care vindea tricouri legionare apărea și un interviu cu organizația Tanzbrigade Wien, care dezvăluia legăturile internaționale ale grupărilor de extremă dreapta din România.

Tanzbrigade Wien este inclusă într-un studiu al curentelor de extremă dreapta publicat recent de Documentation Centre of Austrian Resistance (DÖW), o organizație care cercetează rezistența și persecuțiile naziste din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, precum și evoluția mișcărilor și curentelor extremiste.

Anterior, pe același site, a fost publicat și un interviu cu Robert Rundo, extremistul neonazist condamnat recent în SUA la doi ani de închisoare pentru organizarea de manifestări violente. Rundo, care folosea acte de identitate false, a fost arestat într-o sală de sport din România și extrădat.

Canalul Telegram asociat site-ului este Casus Belli, despre care cercetătoarea Adina Marincea de la Institutul Elie Wiesel arăta că a fost implicat în încercarea de reabilitare a lui Mircea Vulcănescu.

De vânzare la licitații sau în magazine, de la obiecte ale lui Antonescu, la „Mein Kampf” și cuvântările lui C.Z. Codreanu, fără nici un fel de raportare critică

În cel mai recent raport de monitorizare a fenomenului extremist în România, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel” nota, la capitolul dedicat comerțului cu simboluri și însemne interzise, fanii extremismului de dreapta puteau cumpăra obiecte care aparțineau mareșalului Ion Antonescu (prin casa de licitație Artmark), un brevet pe care președintele Curții de Conturi din Transnistria îl primise de la Hitler și conținea semnătura acestuia, cărțile lui C.Z. Codreanu, fluturași ai Gărzii de Fier din 1930, „Mein Kampf” - de vânzare pe mai multe site-uri de profil din România, fără nici un fel de prefață critică la adresa volumului, a nazismului sau la adresa lui Adolf Hitler, tonomate cu cărți care vindeau propagandă legionară sau conspirații despre Holocaust, timbre care îi omagiau pe legionarii Vasile Marin și Ion Moța, morți în Spania, afaceri online cu tricouri în care erau preamăriți Antonescu și Mișcarea Legionară.

Totodată, potrivit datelor obținute de tvr.ro de la Parchetul General, la finalul anului 2024, șase parlamentari și europarlamentari români erau vizați de cercetări penale pentru negarea Holocaustului și promovarea fascismului, iar în fiecare an, mai bine de jumătate din dosarele penale deschise pentru infracțiunile prevăzute de Ordonanța 31/2002 se încheie cu clasări.

În acest context, directorul Institutului „Elie Wiesel”, istoricul Alexandru Florian, atrăgea atenția, într-un interviu pentru tvr.ro de la începutul lui 2025, că, în lipsa unei reacții democratice de contrapondere la manifestările extremiste, acestea vor înflori, dar și că numărul mare de clasări ale dosarelor penale deschise pentru negarea Holocaustului, extremism, apologia legionarilor și celebrarea criminalilor de război se explică și prin faptul că oamenii legii nu înțeleg contextul istoric și gravitatea acestui curent. În cuvintele lui Alexandru Florian: „S-au clasat, în primul rând, pentru că o lege trebuie înțeleasă în conținut, dar și în context. Trebuie să înțelegi care e spiritul, de ce s-a dat această lege sau alta”.

La începutul acestei săptămâni, românii au ales, prin vot, candidatul pro-european la Președinția României, în persoana primarului general al Capitalei, Nicușor Dan, în detrimentul candidatului AUR, George Simion, reprezentant al extremei drepte. Mai multe pe acest subiect puteți citi pe site-ul tvrinfo.ro.

