UN NOU SEZON "DIALOGURI ACADEMICE", LA TVR CULTURAL

RECOMANDARI TVR CULTURAL

Cel de-al şaselea sezon al Dialogurilor Academice începe duminică, 12 octombrie 2025, ora 13:00, când TVR Cultural şi Academia Română vă propun o întâlnire cu geologul MIHAI DUCEA si vicepreşedintele Academiei Române​, MIRCEA DUMITRU.

MIHAI DUCEA este absolvent al Facultăţii de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti.

A urmat studii de masterat în Statele Unite ale Americii, la Duke University şi la California Institute of Technology, locul în care a obţinut, în anul 1998, şi titlul de Doctor în Geologie.

Trei ani mai tarziu, MIHAI DUCEA a devenit profesor asistent la Universitatea Arizona, parcurgând toate poziţiile academice până la cea de profesor, în 2009.

În perioada 2017 - 2018, a fost bursier Fulbright şi câştigător al bursei "Dida" a University of Geosciences, Wuhan, China, între 2016 si 2019.

În anul 2011, MIHAI DUCEA a devenit cercetător asociat al Universităţii din Bucureşti, iar din 2021 este şi profesor în cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică a Universităţii din Bucureşti, fiind titular al cursurilor de petrologie magmatică şi metamorfică, geologie fizică, geocronologie, thermocronologie, tectonică regională, petrologie tectonică, evoluţia geochimică a planetei şi hot spot-uri şi provincii magmatice.

Profesorul MIHAI DUCEA a desfăşurat activităţi de cercetare în unele dintre cele mai importante zone muntoase ale lumii, precum Anzii, Carpaţii, Himalaya şi Tibetul, publicând peste 200 de articole în reviste de top din domeniul geoştiinţelor, alături de peste 650 de coautori din 30 de ţări.

Cu un index h de 74 pe Google Scholar şi peste 15000 de citări în principalele motoare scientometrice, profesorul universitar doctor MIHAI DUCEA a fost inclus, în 2022, de Academic Analytics în topul celor mai citaţi 100 de oameni de ştiinţă americani în domeniul geoştiinţelor.

Ales membru corespondent al Academiei Române în anul 2021, MIHAI DUCEA este, de asemenea, şi membru al Academiei Europaea, al Societăţii Geologice a Americii, al American Geophysical Union, Mineralogical Society şi al Geochemical Society.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

- DUMINICĂ, ORA 13:00

- LUNI, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

- LUNI, ORA 01:00 (ora României)

PRODUCĂTOR:

ADINA TODERAŞCU