Filosofii DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ şi MIRCEA DUMITRU în DIALOGURI ACADEMICE

Duminică, 28 septembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la un dialog cu profesorul DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ şi vicepreşedintele Academiei Române​, MIRCEA DUMITRU.

DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ este specialist în filosofie morală şi politică, doctor în economie, sociologie şi în ştiinţe politice şi doctor abilitat în ştiinţe administrative.

De asemenea, este profesor la Universitatea din Bucureşti, Faculty Fellow şi Senior Research Fellow la F. A. Hayek Program for Advanced Study in Philosophy, Politics and Economics, Mercatus Center, unde este membru al corpului profesoral din College of Art and Sciences, George Mason University, Statele Unite ale Americii.

Din 2022 este Senior Nonresident Scholar la The Center for Governance and Markets at the University of Pittsburgh, Statele Unite ale Americii.

Profesorul DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ s-a manifestat ca un promotor al gândirii româneşti la interfața dintre filosofie, științele sociale și științele administrative.

Contribuțiile sale la teoria guvernanței și la teoria instituțională și a fundamentelor filosofice ale acestora sunt recunoscute internațional la cel mai înalt nivel.

Activitatea sa de cercetare şi de predare a fost dublată de o activitate de construcție instituțională și a reprezentat o contribuție la racordarea gândirii filosofiei sociale și a științelor social-politice românești la evoluțiile contemporane din domeniu.

DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ este fondator al Programului David Mitrany (Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Babeș-Bolyai“ din Cluj-Napoca şi Academia de Studii Economice din Bucureşti) și cofondator al Centrului de Drept Natural și Analiză Normativă al Universității din Bucureşti.

Domeniile de cercetare ale profesorului ALIGICĂ sunt: teoria contemporană a guvernanţei, filosofia socială și politică, teoria instituțională și a fundamentelor filosofice.

Activitatea și contribuțiile sale academice pot fi definite și încadrate de domeniul Filosofie, Politică și Economie (Philosophy, Politics and Economics-PPE), un domeniu de factură interdisciplinară, care ancorează domeniile teoriei politice și ale teoriei economice într-un puternic fundament filosofic.

Din anul 2023, DRAGOŞ-PAUL ALIGICĂ este membru corespondent al Academiei Române şi membru al Academiei Europaea, secțiunile „Guvernanță, instituţii și politici“ și „Schimbare socială și gândire socială“.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

- DUMINICĂ, ORA 13:00

- LUNI, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

- LUNI, ORA 01:00 (ora României)

PRODUCĂTOR:

ADINA TODERAŞCU.