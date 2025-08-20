Vara minorităților naționale: ProEtnica 2025

Pe lângă energia din piețele și de pe străzile Sighișoarei, la ProEtnica vom găsi dezbateri, mese rotunde și conferințe despre subiecte fierbinți: cum conviețuim, cum ne respectăm și cum ne creștem comunitățile, indiferent de etnie sau tradiție.

Sighișoara își pune hainele de sărbătoare și se transformă, din nou, în capitala diversității culturale. ProEtnica 2025 nu e doar un festival cu recitaluri, dansuri și costume spectaculoase ale minorităților naționale, e o adevărată aventură pentru minte și suflet, unde arta se împletește cu dialogul intercultural.

Ajuns la ediția cu numărul 21, festivalul rămâne locul unde România multiculturală se întâlnește, povestește și construiește împreună. Pe lângă energia din piețele și de pe străzile Sighișoarei, aici găsești mese rotunde, dezbateri și conferințe despre subiecte fierbinți: cum conviețuim, cum ne respectăm și cum ne creștem comunitățile, indiferent de etnie sau tradiție.

An de an, ProEtnica adună tineri curioși, profesori universitari, cercetători, reprezentanți ai minorităților, parlamentari și specialiști în domeniu, din toate colțurile țării. Se discută deschis despre teme serioase: de la extremism și rasism, până la intersecționalitate și drepturile omului, dar într-un cadru sigur și prietenos, în care fiecare voce contează.

E șansa perfectă să stai față în față cu oamenii care dau tonul în cultura și politica românească, dar și să înveți cum poți contribui la o societate mai tolerantă, mai echilibrată și mai plină de culoare.

TVR, partener media oficial al Festivalului Intercultural ProEtnica

„Cred cu tărie că fiecare tânăr ar trebui să trăiască această experiență, mai ales cei care se pregătesc pentru cariere în educație, cultură, jurnalism sau administrație publică. ProEtnica este și un exercițiu practic de deschidere, empatie și responsabilitate civică. Ca studentă am avut șansa să particip la aceste dezbateri (Academia ProEtnica), o experiență care mi-a influențat profund parcursul profesional și personal”, ne-a spus Bianca Vasile, jurnalist TVR.

foto: ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara