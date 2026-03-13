loader
Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

publicat: Vineri, 13 Martie 2026

Documentarul  „Domnul şi doamna Hitchcock”, difuzat la TVR 1 luni, 16 martie, de la ora 22.00, explorează viaţa personală a celebrului regizor şi rolul esenţial jucat de soţia sa, Alma Reville. Se crede că știm totul despre marele Alfred, însă ce știm cu adevărat despre omul din spatele maestrului suspansului?

 

Despre Alfred Hitchcock, marele public cunoaște mai ales imaginea gigantului cinematografiei: un geniu al tensiunilor misterioase, spiritul șugubăț și ironic, fascinat de personajele blondelor aflate în primejdie și însoțit de reputația unui regizor despotic în relația cu actorii. A fost magicianul suprem al cinemaului și o vedetă a televiziunii, capabil să ne facă să râdem la fel de bine cum știa să ne înfioare.

Datorită soţiei şi colaboratoarei sale, Alma Reville, vom avea acces în intimitatea lui Hitchcock, cu contrastele dintre regele cinematografiei şi soţul şi tatăl cald şi iubitor. Inventiv, cu un umor sec și stăpân desăvârșit al suspansului de pe ecrane, Alfred Hitchcock ni se relevă într-un portret surprinzător.

L-ați văzut vreodată pe Alfred Hitchcock făcând pe bufonul, îmbrăcat într-o salopetă de bebeluș? Ei bine, aceasta este una dintre secvențele savuroase pe care ni le oferă realizatorul Laurent Herbiet, descoperită într-un film de familie al legendarului regizor. Între două asemenea nestemate de arhivă, documentarul se apleacă și asupra Almei Reville, care a fost, pe rând și adesea simultan, monteurul său, coscenarista sa, mama fiicei lor și soția lui timp de șaizeci de ani. Și care a rămas în umbra lui Hitchcock. O umbră copleșitoare, de altfel: căci, deși Alma participa activ la realizarea filmelor soțului ei, numele ei apărea rareori pe generic, după ce a renunțat la propria carieră.

Pentru a înţelege mai bine personalitatea complexă a marelui Hitchcock, Laurent Herbiet s-a bazat pe cercetarea biografului Patrick McGilligan și pe amintirile lui Pat O’Connell Hitchcock, fiica Almei și a lui Alfred.

De asemenea, filmul ne oferă imagini de arhivă rare: jurnale de actualități, filmări de familie, numeroase interviuri cu Alfred și, mai rar, cu Alma, precum și cu actorii și colaboratorii lor.

„Domnul şi doamna Hitchcock” („Dans l'ombre d'Hitchcock, Hitch et Alma”, Franţa, 2019)

Realizator: Laurent Herbiet

