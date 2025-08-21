Sighișoara, cetatea a cărei inimă bate în ritmul diversității

PROMO

Între 27 - 31 august, în cetatea Sighişoarei prinde viață, într-un mod cu totul special, cel mai mare festival intercultural din România. Televiziunea Română, prin Redacția Alte Minorități, este partener media oficial al evenimentului și ne va prezenta atmosfera unică a acestui spectacol al României multiculturale, în toamnă, într-o ediție specială a emisiunii „Conviețuiri”, pe TVR 1.

Când spui Sighișoara, spui străduțe pavate cu piatră cubică, turnuri medievale și povești cu cavaleri și domnițe. Dar între 27 - 31 august, acest decor de poveste prinde viață într-un mod cu totul special: devine scena celui mai mare festival intercultural din România. Așa că, preț de câteva zile, avem cel mai bun motiv să facem bagajele pentru un city break de neuitat la ProEtnica.

TVR, partener media oficial al Festivalului Intercultural ProEtnica

„Sighişoara e un municipiu în județul Mureş, dar e un continent în România. Dacǎ Bucureştiul e micul Paris şi Timişoara e mica Vienǎ, Sighişoara e mica Europǎ. Şi dacǎ cineva ar vrea sǎ spunǎ totul despre Europa într-un singur cuvânt, acesta ar putea fi Sighişoara. Aici e tot ce are continentul mai frumos. Arhitecturǎ, istorie, conviețuire, langoşi, gulaş. Iar dacă te nimerești aici când e ProEtnica, ai sentimentul cǎ e capitala lumii. Oameni de pe toate continentele vin sǎ vadă spectacolul celor 20 de etnii de la noi. E o conspirație. Nu poți să lipsești. Dar dacǎ totuşi poți sǎ lipseşti, nu lipsim noi. Între 27 şi 31 august, anul ǎsta. Mai pe searǎ”, ne convinge George Lungoci, jurnalist TVR, să nu lipsim.

De ce să vii? Vezi spectacole cu artiști de renume, precum Maia Morgenstern, Ionuț Galani și mulți alți invitați speciali. Nu lipsesc cele 20 de minorități naționale, care vor purta haine de sărbătoare, fiind pregătite pentru un show de zile mari. Vei putea participa la conferințe în cadrul Academiei ProEtnica, în plus plimbările de seară le poţi face printr-un oraș UNESCO, o cetate cu turnuri medievale și străduțe colorate.

Iar dacă totuși nu ajungi la festival, TVR va fi acolo, în mijlocul acțiunii! Televiziunea Română, prin Redacția Alte Minorități, este partener media oficial al evenimentului și îți va prezenta atmosfera unică a acestui spectacol al României multiculturale, în toamnă, într-o ediție specială a emisiunii „Conviețuiri”, pe TVR 1, într-o zi de miercuri, de la ora 15.00.

foto: ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara