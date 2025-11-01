Serge Celibidachi în dialog cu Marius Constantinescu, la „Ediţie limitată”

O discuţie încărcată de emoţie, despre familie, moştenire, geniu. Despre viaţa şi personalitatea dirijorului Sergiu Celibidache, legendarul tată al cineastului. Despre „Cravata galbenă”, un film cu o poveste spectaculoasă. Sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 14.00, la TVR CULTURAL.

Marius Constantinescu O prezenţă constantă în sălile de concerte, în librării, galerii sau muzee, Marius Constantinescu este o voce carismatică a lumii culturale. Realizator şi prezentator de emisiuni de radio şi TV, Marius semnează editoriale de art & lifestyle, este MC pentru evenimente culturale de anvergură și susține cursuri și ateliere de perfecționare.

„Am avut mari emoții la întâlnirea cu Serge Ioan Celebidachi, iar ele nu au făcut decât să crească pe durata discuției noastre. L-am simțit și pe el în egală măsură emoționat, cu bucuria mărturisirii, cu candoarea sincerității, cu dorul de superbii lui părinți: Sergiu, dirijorul leonin, cu stofă de legendă și Ioana, artista sensibilă, mama de o frumusețe de Sheherezada. Am vorbit despre ei, despre cartea Sergiu, altfel…, despre geniul lui Sergiu Celibidache, pe placul multora, dar și în răspăr cu alții și, firește, despre filmul Cravata galbenă.

Îi mulțumesc pentru unul dintre cele mai luminoase one on one pe care le-am avut în ultima vreme.”

Este invitaţia pe care Marius Constantinescu o lansează telespectatorilor TVR CULTURAL, la o Ediţie limitată „tare dragă”, sâmbătă, 1 noiembrie, de la ora 14.00.

De la literatură la muzică, de la cinematografie la design, „Ediție limitată”, emisiunea prezentată de Marius Constantinescu, oferă publicului o serie de interviuri premium cu unii dintre cei mai importanți creatori ai momentului. Amfitrionul ne introduce într-un veritabil spectacol de idei, dialoguri memorabile cu personalităţi din întreaga sferă a artelor, „Ediție limitată” fiind un spațiu de reflecție și conversație culturală fără granițe.

Fiecare ediție aduce în fața telespectatorilor voci puternice, autentice, generatoare de idei, de la laureați ai celor mai prestigioase premii internaționale – Nobel, Goncourt, Booker – până la artiști vizuali, muzicieni, regizori, designeri sau interpreți lirici. Întâlnirea cu apreciatul cineast Serge Celibidachi poate fi urmărită în prima zi de noiembrie, de la ora 14.00, la TVR CULTURAL.

