Un vehicul-legendă, la Unforgettable Festival 2025

În pragul aniversării a 70 de ani de televiziune publică (1956–2026), primul car color al Televiziunii Române a fost restaurat și rebranduit într-o formă modernă, fiind transformat într-un muzeu mobil.

Unforgettable Festival și-a deschis porțile pentru o nouă ediție, transformând Piața Constituției în cel mai mare amfiteatru cultural. Partener oficial al festivalului, Televiziunea Română este prezentă în fiecare zi a evenimentului, unde a pregătit multe surprize pentru cei prezenţi. În prima zi a festivalului, spectatorii aflaţi în Piaţa Constituţiei au interacţionat cu vedete cunoscute ale postului public de televiziune, au urmărit un mic spectacol pe cea de-a doua scenă a festivalului şi au fost invitaţi să viziteze un vehicul TV-legendă, martor al istoriei - primul car color al Televiziunii Române.

V-aţi putea imagina astăzi viaţa fără televizorul color? În România, primele imagini color au putut fi urmărite pe 23 august 1983, ţara noastră fiind singura din Europa care încă transmitea programe de televiziune în alb-negru.

Produs în Germania în 1974 și intrat în dotarea TVR la începutul anilor ’80, primul car color al Televiziunii Române, era dotat cu tehnologie de vârf pentru epocă – camere color pe tuburi vidicon, mixer de imagine, regie mobilă, înregistrare pe bandă de 1” și transmisie prin legături radio – carul a făcut posibilă trecerea televiziunii publice din alb-negru în culori.

În acea vreme, lumea televiziunii era împărțită între trei sisteme: NTSC (SUA), PAL (Germania) și SECAM (Franța & URSS). În 1978, Nicolae Ceaușescu îi promite președintelui francez Giscard d’Estaing că România va adopta sistemul SECAM. Inginerii TVR erau însă convinși de superioritatea tehnică a sistemului PAL și, în colaborare cu Ministerul Comunicațiilor și Comitetul de Stat al Planificării, au început să implementeze discret PAL-ul în paralel.

Deşi lipsa banilor și embargo-ul tehnologic din blocul estic făceau dificilă achiziția oficială de echipamente PAL, TVR a improvizat și a început testele tehnice sub pretext de „experimente”.

23 august 1983 – Prima transmisie color oficială

În 1981, la Universiada de la București, TVR a realizat probe color pentru transmisiuni internaționale, dar în țară programul rămâne alb-negru. În Piața Aviatorilor, la parada de Ziua Națională, 23 august 1983, are loc prima transmisie color oficială a TVR. Semnalul a fost emis în sistem PAL, deși oficial România anunțase SECAM.

Nicolae și Elena Ceaușescu nu știau că demonstrația era transmisă color; după ce au aflat, i-au mustrat pe ingineri, dar ulterior au apreciat faptul că imaginea era mai avantajoasă.

Momente memorabile cu primul car color

De-a lungul anilor ’80 și ’90, carul a fost folosit pentru: meciuri de fotbal și competiții sportive, festivaluri și concerte (inclusiv Sala Palatului, Cerbul de Aur), spectacole de teatru, evenimente politice și culturale, Eclipsa totală de soare din 1999 și transmisiuni sportive de amploare.

În 1994, carul a fost transferat la TVR Timișoara, unde a produs primele emisiuni regionale. A rămas funcțional până în 2017.

De la trecut la prezent – TVR 70

Astăzi, în pragul aniversării a 70 de ani de televiziune publică (1956–2026), carul a fost restaurat și rebranduit într-o formă modernă, fiind transformat într-un muzeu mobil. Prezent la festivaluri și evenimente speciale, el spune povestea televiziunii „pe roți” și amintește că istoria TVR se scrie atât în studiouri, cât și în mijlocul publicului.

Credit foto: Rodica Puca