"Ferma": Păstrarea tradițiilor montane | VIDEO

În județul Alba, tradiția pastorală se menține vie prin promovarea stânelor tradiționale, a pășunatului montan și a prelucrării laptelui la stână.
Discuția cu crescătorii locali evidențiază importanța sprijinului acordat acestor oameni dedicați păstrării tradițiilor montane.
Este esențială o abordare duală, ce îmbină principiile economice moderne, "business to business" pe placul tinerilor, cu valorile tradiționale ale vieții la munte. Pentru ca tradiția să continue, este vital ca tinerii să rămână implicați, iar acest lucru presupune nu doar pasiune, ci și un trai decent.
Munca grea depusă pentru îngrijirea animalelor trebuie să fie recompensată, asigurând astfel bunăstarea familiilor și continuitatea activităților agricole.
De primăvara până toamna târziu, laptele oilor este valorificat în diverse moduri. Inițial, acesta este folosit pentru hrănirea mieilor, asigurându-le o creștere sănătoasă. După întărcarea mieilor, laptele este muls și transformat în produse lactate tradiționale, precum caș proaspăt și sărat, urdă și telemea. Aceste produse sunt apoi comercializate în piețe agroalimentare și târguri locale, aducând un venit important pentru familia crescătorului și contribuind la economia locală.
Birocrația excesivă și dependența de autoritățile locale reprezintă obstacole majore în dezvoltarea acestui sector.
Afacere integrată la Baia, în județul Tulcea
Modernizarea sistemelor de irigații în zona Complexului Razim-Sinoe, ilustrată de investiția de 8 milioane de euro în stațiile de pompare din comuna Baia, reprezintă un model relevant de avans agricol susținut de eforturi locale. Rolul esențial în acest demers l-a avut inginerul Ion Bălan cu o profundă legătură cu comunitatea, beneficiind de experiență administrativă și parlamentară.
Investiția, cu un cost de 2000 lei/ha, promite o amortizare rapidă prin monitorizarea individuală a consumului de apă, aplicată pe o suprafață de 4000 de hectare irigabile.
Ca antreprenor agricol, Ion Bălan gestionează 2050 de hectare, cultivând cereale, oleaginoase și porumb, din care 1600 beneficiază de irigații. Mai mult, valorificând tradiția viticolă familială și accesând fonduri europene începând cu 2009, a reconvertit 50 de hectare de plantație viticolă cu soiuri nobile, implementând irigații prin picurare.
Producția de vin, realizată într-o stație proprie de vinificare, atinge 300.000 de litri anual, beneficiind de o linie de îmbuteliere și baricuri de stejar, finanțate tot prin fonduri europene.
Integrarea verticală a afacerii este completată de o cramă modernă, o livadă de nuci și o stație de brichetat resturi vegetale. O echipă competentă, alcătuită dintr-un inginer specialist, personal permanent și zilieri, asigură succesul operațiunilor agricole și vinicole, culesul manual al strugurilor de masă reflectând atenția acordată calității.
Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc
duminică, 21 septembrie
