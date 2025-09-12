Emoție pură și interpretări remarcabile, în cea de-a doua zi a Festivalului Unforgettable: Andrea Bocelli și Gheorghe Zamfir, în Piața Constituției

PROMO

Regal pentru iubitorii de muzică în cea de-a doua zi a Festivalului Unforgettable, în 12 septembrie: pe scena din Piața Constituției urcă celebrul tenor Andrea Bocelli și maestrul naiului Gheorghe Zamfir. Accesul publicului se face începând cu ora 15.00.

Cu o carieră impresionantă și o voce inconfundabilă, care transcende genurile și emoțiile, Andrea Bocelli va oferi un spectacol grandios, acompaniat de orchestră, într-un cadru de excepție care va vibra pe melodiile sale fermecătoare.

Andrea Bocelli a primit numeroase premii și distincții, inclusiv șase nominalizări la Premiile Grammy, șase nominalizări la Premiile Latin Grammy, un Glob de Aur, șapte Classical BRIT Awards, șapte World Music Awards și o stea pe Hollywood Walk of Fame, precum și titlul de Cavaliere di Gran Croce, unul dintre cele mai înalte distincții civile ale Italiei. Cu repertoriul său care combină armonios muzica clasică și pop, incluzând arii de operă renumite și hituri atemporale, marele artist are peste 90 de milioane de albume vândute în toată lumea și mai mult de 16 miliarde de streamuri.

Gheorghe Zamfir, maestrul naiului, revine pe scena festivalului cu un moment dedicat – „Celebrating Zamfir”. Această reprezentație unică va aduce în prim-plan geniul muzical al marelui Gheorghe Zamfir, alături de invitații săi speciali și interpretări care îmbină muzica clasică, folclorul românesc cu influențele moderne.

Decorat cu numeroase premii și recunoașteri internaționale, Gheorghe Zamfir continuă să inspire prin talentul său excepțional, cu peste 300 de lucrări compuse, trecând prin toate stilurile – folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și simfonic şi un repertoriu interpretativ care acoperă perioadele barocă, clasică şi contemporană. Maestrul are peste 190 de albume înregistrate și peste 120 de milioane de albume vândute și o carieră răsplătită cu 120 de discuri de aur și platină, fiind până în prezent singurul artist european care a câștigat două discuri de aur în SUA.

La eveniment sunt așteptați peste 60.000 de spectatori. În cele trei zile ale festivalului, pe scenă vor urca Nikos Vertis, Andra, Nicole Cherry, Gheorghe Zamfir, Andrea Bocelli, Subcarpați, José Carreras & Katherine Jenkins, Arash, Loreen sau Daniel Jinga. Biletele pentru cea de-a doua zi a festivalului sunt aproape epuizate. Ultimele sunt disponibile aici.

Televiziunea Română este partener media al Festivalului Unforgettable, ediția 2025.

Pe lângă show-urile live și instalațiile artistice, participanții vor descoperi o zonă gastronomică diversificată, cu un food-court special amenajat, unde „bucătării internaționale, preparate gourmet și concepte culinare inovatoare se împletesc într-o experiență completă”, se arată într-un comunicat al organizatorilor. „Atmosfera va fi completată de zone de relaxare, activări de brand surpriză și peste 100 de performeri și animatori pregătiți să creeze momente spectaculoase în fiecare colț al festivalului”, se precizează în comunicatul organizatorilor.

Sursă imagine: unforgettablefestival.com



Pentru confortul și siguranța participanților, organizatorii recomandă folosirea transportului public - metrou (stația Izvor), autobuzele STB (linia 123 către Piața Constituției) sau servicii de ride-sharing.



Parcările din zonă sunt extrem de limitate, iar traficul va fi restricționat pe străzile adiacente, motiv pentru care venirea cu mașina personală nu este recomandată.



Circulația rutieră va fi restricționată în zona centrală a Capitalei până duminică, la ora 12:00.



Zonele vizate de restricții sunt:

bulevardul Libertății, între intersecția cu bulevardul 13 Septembrie și intersecția cu bulevardul Națiunile Unite;

bulevardul Unirii, de la bulevardul Libertății până în Piața Unirii;

Rute ocolitoare recomandate:

Splaiul Independenței - bd. Hașdeu - str. Izvor - Piața Arsenalului - Calea 13 Septembrie;

bd. Dimitrie Cantemir - Pasaj Unirii - Piața Universității.





Accesul în festival este permis doar pe baza unui bilet valid și a actului de identitate. Este interzisă intrarea cu obiecte periculoase, mâncare sau băuturi din afara perimetrului festivalului. Minorii pot participa doar dacă sunt însoțiți.