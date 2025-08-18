DACĂ CLUJUL ARE UNTOLD, SIGHIȘOARA ARE PROETNICA

Pregătește-te pentru un festival cum nu-i altul! În perioada 27 - 31 august, ProEtnica transformă din nou Sighișoara într-o adevărată capitală a prieteniei, a culorii și a tradițiilor vii. Dacă ai fost vreodată acolo, ai experimentat deja vibe-ul de neuitat. Dacă nu, ediția cu numărul 21 este exact ce-ți trebuie pentru o primă experiență ProEtnica!

20 de minorități etnice vor aduce pe scenă dansuri, muzici, costume și povești. Timp de cinci zile, străzile cetății medievale se transformă într-o scenă uriașă în aer liber, unde dansatorii, meșteșugarii, artiștii și comunitățile etnice minoritare își spun povestea.

Acolo vă așteaptă invitați speciali, de la Maia Morgenstern și Bucharest Klezmer Band, Teatrul Evreiesc de Stat, Ionuț Galani Band, până la Romano Kher Band și o lume întreagă de experiențe. Însă, pe lângă atelierele creative, gastronomia tradițională, teatrul în limbile materne și expoziții, la ProEtnica se discută serios și teme care vizează viața minorităților la zi.

“Acest eveniment este unul de tradiție pentru echipa redacției Alte Minorități. Acolo chiar toată lumea se întâlnește cu toată lumea. Cele 20 de minorități naționale, împreună cu etnia majoritară, cea română, oferă o imagine frumoasă a unei țări generoase în diversitate. De fapt, noi, toți, formăm un întreg de la 1918 încoace. Iar acest întreg este pe deplin pus în valoare, la fiecare final de august, în cetatea Sighișoarei, subliniază Boris Velimirovici, producător TVR.

TVR, partener media oficial al Festivalului Intercultural PROETNICA

Ca în fiecare an, vor fi şi surprize, iar una dintre acestea e că TVR, prin Redacția Alte Minorități, este partener media oficial și îți aduce tot ce-i mai fain direct în livingul tău: momente live, interviuri autentice, tot ce se întâmplă în backstage și multă emoție. Cultura se simte, se vede și se trăiește, iar jurnaliştii TVR suntem la faţa locului pentru a v-o arăta.

Unde? În cetatea medievală Sighișoara, dar și într-o ediție specială „Conviețuiri”, în această toamnă, pe TVR 1, miercuri, de la ora 15.00.

Când? 27 - 31 august 2025.

De ce? Pentru că ProEtnica e mai mult decât un festival. E o stare de spirit. Fii parte din fenomenul ProEtnica 2025, locul unde diferențele nu separă, ci conectează!

Festivalul Intercultural ProEtnica de la Sighișoara este „un instrument unic pentru punerea în valoare a diversităţii etnoculturale a patrimoniului cultural naţional” (Volker Reiter, directorul festivalului), la care participă anual sute de reprezentanţi ai celor 20 de minorităţi naţionale din România.

foto: ProEtnica - Festival Intercultural Sighișoara