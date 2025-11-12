loader
Cu nostalgie şi emoţie, despre distracţiile de altădată. „A șaptea obsesie” şi documentarul „Playback”, la TVR CULTURAL

publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025

Luni, 10 noiembrie, de la ora 19.00, regizorul Iulia Rugină şi DJ Sorin Lupaşcu ne introduc în atmosfera discotecilor optzeciste, la „A șaptea obsesie”. Iar vineri, 14 noiembrie, de la ora 22.00 ne începem weekendul cu documentarul „Playback”.

 

Fiecare documentar sau film de ficțiune are în spate povești... nevăzute. Secvențe care au fost tăiate la montaj, întâmplări de pe platoul de filmare, provocări despre care știe doar echipa. Iar ele ajung la public într-o formă originală. În cazul documentarului „Playback”, semnat de Iulia Rugină şi avându-l ca protagonist pe Sorin Lupașcu – unul dintre primii disc jockey din România, aceste secvenţe sunt prezentate telespectatorilor în emisiunea „A șaptea obsesie”, realizată de Claudia Nedelcu Duca şi difuzată luni, 10 noiembrie, de la ora 19.00, la TVR CULTURAL.

Despre „Playback”, despre realizarea lui şi vremurile când Costineştiul era centrul distracţiei tinerilor din România – într-o discuţie cu actorii principali implicaţi în această producţie: Iulia Rugină - regizor, Sorin Lupașcu - disc jockey, Claudiu Mitcu - producător, Dumitru Alexandru - sound designer, Andrei Filip - consultant muzică, Ilinca Mănescu - coordonator PR.

În premieră, telespectatorii TVR CULTURAL urmăresc şi documentarul „Playback” (România, 2023), vineri, 14 noiembrie, de la ora 22.00.

Filmul realizat în co-producţie cu Televiziunea Română se joacă cu înregistrări inedite din arhiva naţională de filme şi imagini din prezent, lăsându-l pe Sorin Lupaşcu, unul dintre cei mai cunoscuţi DJ în perioada optzecistă, să ne ghideze prin călătoria către paradisul pierdut al discotecii Ring din Costineşti.

Pe lângă înregistrări de arhivă care n-au mai fost prezentate până acum, filmul conţine o coloană sonoră formată din hiturile anilor ‘80, româneşti şi internaţionale, ţintind către o nostalgie colectivă şi invitând la un proces de analiză emoţională a evoluţiei societăţii româneşti, din anii ‘80 şi până astăzi.

 

