La Unforgettable Festival 2025, am aflat ce pregătesc vedetele TVR pentru această toamnă

În prima zi în Piaţa Constituţiei, mii de oameni au înfruntat vremea capricioasă pentru a fi alături de artiștii preferați. Televiziunea Română, partener oficial al festivalului, le-a oferit celor veniţi în Piaţa Constituţiei atât posibilitatea de a intra în dialog cu cele mai cunoscute vedete TVR, cât şi plăcerea de a îi asculta live pe micuţii şi talentaţii concurenţi de la „Vedeta familiei”, pe cea de-a doua scenă a festivalului.

Publicul a aflat de la Virgil Ianţu noutăţile emisiunii-concurs „Câştigă România”, care revine din 29 septembrie în grila TVR 1, de luni până joi de la ora 21:00 şi a aplaudat micile artiste de la „Vedeta familiei”.

"Deşi Câştigă România revine după un an de pauză, suntem o echipă atât de bine sudată încât pare că nu am fost despărţiţi nici măcar o zi", a mărturisit prezentatorul.





Cu această ocazie, Flori Constantinescu, prezentatoarea emisiunii „Vedeta familiei”, a dezvăluit şi câteva secrete din „bucătăria” Sezonului Campionilor care începe în toamnă la TVR 1 (din 26 octombrie, în fiecare duminică de la ora 18:00). Atenţie! Urmează sezonul cu cel mai spectaculos juriu.

„Nu exagerez când spun că întreaga echipă şi juriul abia aşteptăm să vedem ce au pregătit şi cum au evoluat copiii de la ultimele lor apariţii în cadrul emisiunii. Tocmai de aceea, toţi cei care au stat la masa juriului de-a lungul timpului în sezoanele precedente şi-au anunţat participarea la Sezonul Campionilor şi vor să facă parte din echipa de juraţi care va alege Campionul Anului la Vedeta Familiei. Cei 7 magnifici ce vor juriza Sezonul Campionilor sunt: Aurelian Temişan, Crina Mardare, Elena Gheorghe, Radu Ştefan Bănică, Sanda Ladoşi, Andreea Bălan şi Bibi. Toţi au fost alături de aceşti copii talentaţi, le-au dat sfaturi, i-au încurajat şi le-au împărtăşit din experienţa lor, pentru că au văzut sclipirea, potenţialul şi ambiţia celor care au curajul să concureze la Vedeta Familiei. Cei 7 magnifici sunt deja o echipă care sprijină talentele la început de drum şi chiar se implică total în drumul lor spre maturitate”, a spus Monica Mihai, producătorul emisiunii.

Ieri, pe scena festivalului le-am putut urmări pe două dintre micile vedete ale emisiunii. Una dintre ele a fost Ana Gherghe, în vârstă de 14 ani, care studiază pianul de la vârsta de 6 ani, iubește școala și limbile străine și este foarte muzicală, atrăgând atenția prin timbrul sau aparte. Cu toate darurile enumerate este foarte modestă ceea ce o face mai distinsă și mai specială. Cealaltă mică vedetă este Goga Royda Maria, care are 7 ani și este din Ciolpani Ilfov. Royda este mezina Corului de copii Sunetul Muzicii. Finalista a Emisiunii TVR 1 Vedeta familiei, un copil cu o personalitate artistică deosebita, ce are un palmares impresionant de 18 trofee în festivaluri.

Sunteţi gata de „Duelul pianelor”? Andrian Enache şi Iuliana Marciuc (producător) au dat deja startul pregătirilor un noului sezon, iar emisiunea va debuta în grila TVR 2 din 26 octombrie si poate fi urmărită în fiecare duminică de la ora 20:00.

„Sezonul acesta nu va fi doar un Duel al pianelor, ci şi un Duel al generaţiilor. În echipa Ilincăi Băcilă va fi un reprezentant al generaţiei tinere, iar în echipa lui Ovi va fi invitat un reprezentant al generației oldies but goldies. Cu toţii vor fi supuşi unor probe muzicale, pretext pentru distracţie şi competitivitate. O altă noutate a acestui sezon, Duelul pianelor va fi şi o platformăm de lansare în domeniul muzical, pentru tineri cu aptitudini deosebite, în diverse stiluri muzicale sau instrumente muzicale. Vor fi momente surpriză, inedite”, a spus producătoarea Iuliana Marciuc.

„Mi-au plăcut foarte mult în sezonul trecut momentele de jam-session pe care am reuşit să le realizez împreună cu colegii mei coprezentatori, Ilinca şi Ovi, datorită calităţii extraordinare a trupei live pe care o am în platou, condusă de Sorin Zlat, unul dintre cei mai apreciaţi interpreţi de jazz, recunoscut la nivel european, trupa Pop folclorica. De aceea în acest sezon, promitem mai multe astfel de momente de jam-session, prilej să ne reamintim de şlagăre vechi şi noi”, a adăugat Adrian Enache.

Amfitrionul evenimentului de pe cea de-a doua scenă a festivalului a fost Bogdan Stănescu.

