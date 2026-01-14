loader
”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026

Asociația Culturală Fain Art organizează vernisajul expoziției ”From Sound to Shape”, semnată de artiștii Andrea Beatrix Kiss, George Ciorogar și Lavinia Cristina Dincă, vineri, 16 ianuarie, de la ora 18.00.

 

Evenimentul va avea loc la Muzeul de Artă Cluj – Napoca, fiind dedicat artei și sensibilității cromatice.

”Prin această expoziție, artiștii creează un univers ideal inedit, în care culorile și formele devin un ecou al trăirilor interioare, o vibrație subtilă ce dansează între lumină și emoție.

Fiecare lucrare poartă amprenta unei sensibilități profunde, transpusă cu o eleganță ce invită la reflecție și visare”. (Fain Art)

(w882) Andrea Bea

Credit foto: Andrea Beatrix Kiss

Andrea Beatrix Kiss

După o carieră în industria farmaceutică, Andrea Kiss, și-a materializat un vis: acela de a crea unicitate din sârmă sudată în atelierul de confecții metalice al soțului ei din localitatea Ceuașu de Câmpie, județul Mureș. Dă viață unor resturi metalice, construind din ele obiecte de artă.

”Mă mândresc cu această expoziție, cred că este cea mai așteptată expoziție din viața mea pe drumul artei și  pe această cale aș dori să-mi exprim și recunoașterea față de directorul Muzeului de Artă din Cluj, Lucian Nastasă-Kovacs, și față de Galeria de Artă Cluj Art, pentru încrederea acordată prin invitarea la un astfel de eveniment înălțător într-o locație istorică. Această experiență mă determină să împing propriile mele limite spre superlativ, iar emoțiile acumulate mă inspiră și se materializează în sculpturi care vorbesc despre trăirile mele.

Mă mai mândresc și cu ai mei colegi, Lavinia Dincă  din București și George Ciorogar din Cluj-Napoca, pictori deosebiți, care transmit valoare prin operele lor artistice.”

(w882) Lavinia Di

Credit foto: Lavinia Cristina Dincă

Lavinia Cristina Dincă

Absolventă a UAD Cluj, Lavinia Dinca revine în orașul în care s-a format cu prima sa expoziție personală, un debut asumat în spațiul muzeal clujean. Artistă contemporană, Lavinia Dinca se distinge printr-un limbaj vizual subtil, construit prin acumulări delicate și tensiuni latente, în care materialitatea ocupă un rol central.

În prezent, artista activează ca art-terapeut într-un spital de psihiatrie din București, experiență care influențează în mod semnificativ direcția cercetării sale artistice. Contactul direct cu universul psihiatric, un teritoriu care a fascinat de-a lungul timpului numeroși artiști, se reflectă constant în demersul său creativ.

În acest context, Lavinia Dinca își propune dezvoltarea unui proiect doctoral axat pe relația dintre artă, terapie și imaginarul psihiatric, investigând potențialul artei ca spațiu de mediere între experiența clinică și practica artistică contemporană. Prin această abordare, artista își afirmă o voce distinctă în peisajul artei contemporane.

(w882) George Cio

Credit foto: George Ciorogar

George Ciorogar

Medic și artist vizual, George Ciorogaru explorează în pictura abstractă un spațiu al libertății interioare, în care emoția se exprimă prin armonii cromatice și structuri compoziționale riguros construite. Deși nonfigurative, lucrările sale trimit subtil către zone poetice, oferind privitorului libertatea interpretării.

Această serie de lucrări a luat naștere la începutul anului 2025, ca materializare a unei idei la care artistul reflecta de aproximativ doi ani: asocierea muzicii cu pictura abstractă și transpunerea unei piese muzicale într-o formă vizuală nonfigurativă. Fiecare lucrare din serie reprezintă o reinterpretare abstractă a unei piese muzicale și este rezultatul unui proces de cercetare care a avut în vedere atât mesajul piesei, cât și contextul său, albumul din care provine sau, acolo unde a fost cazul, videoclipul asociat.

Inspirându-se din culorile, formele și versurile pieselor selectate, artistul a utilizat informațiile disponibile pentru a le transforma în structuri cromatice și compoziționale pe pânză. Muzica și pictura au fost dintotdeauna profund interconectate în practica sa, iar această serie își propune să transmită mai departe această legătură celor care o privesc.

***

Așadar, la început de an, cei trei artiști propun publicului o întâlnire cu universuri vizuale distincte, reunite într-un dialog al sensibilităților profunde. Prin lucrările lor, aceștia invită la reflecție, emoție și descoperire, oferind o experiență artistică menită să aducă un plus de lumină și inspirație tuturor celor care vor păși pragul muzeului. Curatorul acestui eveniment va fi drd. Sergiu Man.

Vernisajul va avea loc vineri, 16 ianuarie, începând cu ora 18:00, la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, marcând un debut de an cultural într-un cadru emblematic al scenei artistice clujene.

