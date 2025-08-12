"Etnikult", vineri la TVR Cultural | VIDEO

RECOMANDARI

Vineri, 15 august, de la ora 14:30, la TVR Cultural și TVR+, vă dăm întâlnire cu emisiunea "Etnikult", care vă invită să pătrundeţi în tainele islamului şi să-i cunoaşteţi mai bine, prin obiceiurile specifice lor, pe turcii şi tătarii din ţara noastră.

Vă facem părtaşi la două sărbători majore pe care aceşti etnici le celebrează cu sfinţenie: Hidrellez-ul şi Sărbătoarea Sacrificiului, Kurban Byram-ul.

.

Dacă Hidrellez-ul l-am sărbătorit în sânul comunităţii turce de la Techirghiol, cea de-a doua a fost celebrată la Medgidia, la cea mai mare geamie din România, un lăcaş de cult construit recent.

Prezent la slujba religioasă, E.S. Ozan Cakir, consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, ne-a declarat:

"Cu acest prilej, îmi exprim recunoştinţa faţă de autorităţile române care au contribuit la crearea acestei atmosfere frumoase şi democratice, care le permite musulmanilor să-şi trăiască liber religia şi să se bucure de ordine şi respect".

Producător: Dana Ioniţă

.

"Etnikult", vineri, 15 august, de la ora 14:30, la TVR Cultural și TVR+