Munca, răbdarea și gustul succesului. Povestea Fermei Adorjan Dancs din Covasna | VIDEO

Tradițional, transhumanța oilor reprezintă un ciclu sezonier între zonele de pășunat montane și cele de câmpie. Însă, în anumite regiuni, precum Comandău, din județul Covasna, asistăm la o evoluție remarcabilă: transhumanța stânei. Urmărim o ediție "Viața Satului", duminică 17 august, de la ora 11:00, la TVR 1 și TVR+.

Motivul acestei inovații, finanțată prin fonduri europene, este evident: crearea unui mediu optim pentru animale. Stresul termic din zonele joase afectează producția de lapte, iar mutarea stânei la altitudini mai mari atenuează acest efect, asigurând un confort sporit animalelor și menținând nivelul de lactație.

Investiția în tehnologii agricole moderne reprezintă o strategie esențială pentru optimizarea producției și eficientizarea resurselor în sectorul creșterii ovinelor. Planurile de extindere a efectivului de la 500 la 700 de capete, alături de implementarea unui sistem de fătare etapizat, denotă o abordare strategică pentru a răspunde cerințelor pieței și a maximiza producția de lapte în perioada iernii.

Un aspect central al acestei modernizări este integrarea utilajelor performante, finanțate prin proiecte europene. Mixerul stratificat electric, cu o capacitate de 12 metri cubi, asigură o amestecare omogenă a furajelor, optimizând calitatea și valoarea nutritivă a rației. Sistemul de furajare automatizat, bazat pe benzi transportoare, reduce semnificativ timpul de furajare și minimizează risipa de furaje, contribuind la o economie substanțială de resurse.

Dimensiunile impresionante ale stânei, cu o suprafață de peste 1600 de metri pătrați, oferă spațiul necesar pentru creșterea efectivului planificat. Tehnologia de înțărcare timpurie a mieilor și utilizarea automatelor de alăptare reprezintă o metodă eficientă de gestionare a resurselor și de îmbunătățire a productivității.

Reportajul surprinde o perspectivă pragmatică asupra agriculturii moderne, evidențiind importanța combinării tehnologiei cu valorificarea resurselor locale pentru a obține rezultate superioare. Discuția se axează, în primă instanță, pe avantajele unei greble performante, echipată cu un pick-up de dimensiuni reduse și bandă transportatoare, pentru minimizarea pierderilor și păstrarea calitații furajului, în special a lucernei bogate în proteine. Accentul este pus pe obținerea unui furaj cu un conținut proteic optim, esențial pentru producția de lapte.

Deși proiectele sunt încă în stadiul de planificare, rezultatele muncii depuse se simt deja. Produsele lactate, precum brânza burduf în vezică de porc, brânza feta, cașul și iaurtul de oaie, sunt o dovadă a calității superioare obținute prin metode tradiționale și tehnologii moderne. Succesul iaurtului, încununat cu o medalie de aur la un concurs european, alături de popularitatea brânzei maturate și a exportului de brânză feta în Ungaria, confirmă valoarea produselor montane înregistrate. Chiar și produsele din carne, aflate încă în faza de testare, promit să valorifice la maximum resursele oferite de creșterea oilor din rasa "Lacaune".

Ferma Adorjan Dancs din Covasna este un exemplu de antreprenoriat rural, ancorat în tradiție, dar orientat spre inovație și diversificare, contribuind activ la dezvoltarea economică a regiunii. Prin proiecte ambițioase, o răbdare de fier și o muncă neîncetată, fermierul a transformat o afacere de familie într-un viitor complex, dar promițător.

Planurile ambițioase de a construi o stână modernă, alături de o zonă dedicată prelucrării laptelui, o viitoare carmangerie și chiar integrarea unei componente turistice, demonstrează o viziune strategică și curajoasă.

