Despre „Titi Aur - Viața la limită și lecția echilibrului” într-o nouă ediție „Portret de excelență”, la TVR Cultural

RECOMANDARI TVRCULTURAL

Ce înseamnă arta de a conduce? Pentru Titi Aur, diferența dintre „a conduce” și „a pilota” e esențială: „Când conduci, nu ajungi niciodată la limită. Când pilotezi, trebuie să faci totul la limită. Arta adevărată este să știi exact când să le combini” , spune fostul pilot de raliuri duminică, 9 noiembrie, ora 15:30, într-o nouă ediție a emisiunii „Portret de excelență”.

Simbol al unei generații care a învățat prin curaj, disciplină și performanță, Titi Aur a debutat pe o modestă Dacia 1300, dar condusă cu o ambiție uriașă. Drumul său – de la primele curse în anii ’80, până la cele 49 de victorii și opt titluri de campion național la raliuri – vorbește despre perseverență, pasiune și responsabilitate. Astăzi, dincolo de trofee, Titi Aur este un adevărat ambasador al siguranței rutiere și al educației la volan, transformând experiența din motorsport într-o misiune civică.

De la visul copilului din Bârlad la legenda circuitelor

„Pasiunea pentru mașini vine din altă viață, nu a existat un moment declanșator”, mărturisește el. „De mic copil am vrut să conduc orice – bicicletă, trotinetă, căruciorul de butelii.”

La 16 ani, Titi Aur s-a înscris la școala de șoferi, deși a fost respins inițial la examenul psihologic. La 17 ani și jumătate avea deja permisul de conducere, iar la 18 ani – primele aventuri în motorsport. Student la Iași, s-a alăturat clubului sportiv Fortus, unde a început adevărata carieră de pilot. Cu mașina de acasă, părinți păcăliți și benzină raționalizată, tânărul Titi Aur își făcea loc, cu încăpățânare, în lumea raliurilor.

Fuga spre libertate și începuturile unei noi vieți

În 1987, dorința de a face performanță într-o Românie fără combustibil și competiții l-a împins să fugă din țară. După o aventură periculoasă, ajunge în Franța, unde urmează școala de pilotaj Jean-Michel Fabre, locul care avea să-i schimbe destinul. Acolo a descoperit nu doar tainele vitezei, ci și baza conducerii corecte – principii pe care le va aduce mai târziu acasă, pentru a forma o nouă generație de șoferi și piloți

După Revoluție, Titi Aur revine în România cu o viziune clară: performanța trebuie dublată de responsabilitate. A început să țină cursuri, să inventeze simulatoare de tamponare și răsturnare, dar și o mașină unică în lume – cu două volane – pentru a-i învăța pe oameni controlul deplin asupra mașinii. Așa s-a născut Academia Titi Aur, un centru complex dedicat cercetării, educației și conducerii defensive. În ultimii 15 ani, pilotul a reușit să transforme notorietatea sa din motorsport într-un proiect cu impact național.

„România este cea mai periculoasă țară din Europa din punct de vedere al siguranței rutiere”, spune Titi Aur. „Visul meu este ca autoritățile să înțeleagă că educația rutieră salvează vieți. Nu e doar o regulă, e o cultură.”

Pentru Titi Aur, viteza nu este un scop, ci un instrument prin care înveți stăpânirea de sine. „Când treci strada, trebuie să faci patru lucruri: să fii pe trecere, pe verde, să te asiguri că toate mașinile au oprit și să te intersectezi cu privirea șoferului. Doar atunci ești în siguranță.”

Sunt sfaturi simple, dar esențiale – dovada că adevăratul campion nu este cel care merge cel mai repede, ci cel care ajunge mereu în siguranță.

„Portret de excelență”

Duminică, 9 noiembrie, ora 15:30, TVR Cultural

Echipa emisiunii:

Moderator: Mihaela Olaru

Documentarist: Giorgiana Şuşurincă-Enache

Jurnalişti: Laris Anemarie Bobangă, Roxana Ghiţulescu

Producător: Raluca Amzăr

https://www.facebook.com/TVRCultural

https://www.tvrplus.ro/live/tvr-cultural

Foto credit: arhiva emisiunii „Portret de excelență”