Sebastian Onac şi Gelu Nichiţel deschid seria eroilor campaniei "Omul Anului 2025"

Timp de zece săptămâni, în fiecare seară de joi, de la ora 22:00, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci vor modera discuțiile din Studioul 3 al TVR, primindu-și cu brațele deschise invitații.

Pentru al treilea an consecutiv, Televiziunea Română aduce în prim-plan campania „OMUL ANULUI”. Cel mai amplu proiect social desfășurat de postul public de televiziune dă startul grilei de toamnă. În fiecare joi, de la ora 22:00, vom urmări 20 de portrete ale oamenilor buni care fac România mai frumoasă.

SEBASTIAN ONAC, protagonistul reportajului „Grame de viață”, semnat de Anca Mazilu, respectiv GELU NICHIȚEL – „Îngerul oamenilor invizibili”, portretizat de Steliana Orășanu (TVR Iași) sunt primii eroi invitați.

”GRAME DE VIAȚĂ”





Sebastian Onac, profesor de informatică, a înființat Centrul Maria Beatrice după diagnosticul primit de fiica sa, oferind terapie copiilor cu dizabilități din România și diaspora. Din această realitate gravă s-a născut proiectul „Primul Campus Medical din România dedicat copilului prematur, prevenirii și intervenției timpurii”, care se derulează în Alba Iulia prin Asociația Maria Beatrice, finanțat exclusiv din donații și sponsorizări private.

Iulia și Sebastian Onac, doi profesori din Alba Iulia, au transformat drama personală într-o misiune socială fără precedent. Când fiica lor, Maria Beatrice, s-a născut prematur în 2008 și a fost diagnosticată cu paralizie cerebrală, cei doi au înțeles că trebuie să umple un gol imens din sistemul medical românesc. Au fondat Asociația Maria Beatrice în 2011 și au dezvoltat, treptat, un centru de recuperare neuromotorie care, până astăzi, a deservit sute de copii din întreaga țară.

”ÎNGERUL OAMENILOR INVIZIBILI”

Gelu Nichiţel este fondator și director al Emmaus Iași, o organizație non-profit care sprijină persoane vulnerabile, în special tineri și adulți fără adăpost. Asociația oferă adăpost, sprijin social și integrare profesională, inspirându-se din modelul comunităților Emmaus fondat de Abbé Pierre în Franța. Gelu Nichiţel este cunoscut pentru implicarea sa socială și pentru activitatea sa umanitară, fiind o voce importantă în susținerea incluziunii și demnității persoanelor marginalizate.

Emisiunea săptămânală "Omul Anului 2025" îi aduce în prim plan pe eroii campaniei noastre, nu doar prin ochii jurnaliștilor care au realizat portretele, ci şi alături de susținătorii lor.

Despre sistemul de vot, coordonatorul campaniei OMUL ANULUI spune că va fi ca și în edițiile precedente: câștigătorul Campaniei Omul Anului va fi stabilit de către telespectatori și de către un juriu.

Săptămânal, telespectatorii vor putea vota una din cele două propuneri, accesând siteul www.omulanului.tvr.ro . La finalul celor 10 ediții se va realiza un top al voturilor telespectatorilor: primii 5 clasați se vor califica pentru finală. De asemenea în finală vor ajunge și cei propuși de către cei 5 membri ai juriului: fiecare jurat are dreptul la o singură nominalizare, alta decât cele 5 rezultate în urma votului publicului. Cei 10 finaliști vor fi din nou supuși atenției telespectatorilor si juriului care vor vota din nou, pentru desemnarea celui care va primi trofeul OMUL ANULUI 2025. Detalii despre mecanismul de jurizare găsiți în Regulamentul de desfășurare al Campaniei aflat pe siteul www.omulanului.tvr.ro.

Din juriul OMUL ANULUI 2025 fac parte: Carmen Uscatu (președinta și cofondatoarea asociației „DĂRUIEȘTE VIAȚĂ”), Adelina Toncean (fondator Asociația „BLONDIE”), Alex Găvan (fondatorul platformei civice „ÎMPREUNĂ PENTRU CENTURA VERDE” și al proiectului „ASPRETELE TRĂIEȘTE”), Adelin Petrișor (jurnalist TVR, unul dintre cei mai cunoscuți reporteri de război), dar și nou-venitul în echipă: Doru Todoruț (artist, ambasador HOSPICE – Casa Speranței).