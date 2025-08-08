"Ferma": Proiecte și realizări în agricultura românească | VIDEO

Vizita recentă a ministrului Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, la ferma familiei Popescu din Gornăcel, comuna Schela, județul Gorj, ilustrează un model de succes în dezvoltarea rurală. Urmărim o ediție "Ferma" despre importanța esențială a investițiilor strategice și a sprijinului guvernamental în dezvoltarea rurală durabilă.

O afacere de succes

Exemplul familiei Popescu demonstrează modul în care accesul la fonduri europene, programe guvernamentale precum "Minimis" sau inițiative locale, cum ar fi aderarea la Cooperativa "Angus Sud Oltenia", pot conduce la afaceri de succes în mediul rural.

De la o afacere modestă cu două vaci de lapte, familia Popescu, prin muncă asiduă și viziune, a dezvoltat un complex agro-alimentar integrat. Extinderea efectivului cu vaci de carne din rasa Angus, construcția de grajduri moderne, achiziționarea de terenuri agricole și închirierea de pășuni alpine atestă o gestionare eficientă a resurselor și o înțelegere profundă a pieței. Deschiderea unei măcelării, carmangerii și a abatorului modern „Frăgezime din Munții Gorjului”, completate de o rețea de magazine de desfacere a produselor locale, evidențiază angajamentul față de calitatea produselor și sprijinirea economiei locale.

Proiectele finanțate prin submăsura 4.1 au permis modernizarea fermei și implementarea unor sisteme de energie regenerabilă, în timp ce al doilea proiect vizează crearea unui lanț alimentar scurt și promovarea produselor locale, prin deschiderea unui magazin alimentar în Târgu Jiu și a unei pensiuni agroturistice. Aceste inițiative nu doar consolidează afacerea familiei Popescu, dar contribuie și la dezvoltarea socio-economică a comunității locale, oferind locuri de muncă și atrăgând turiști.

Participă:

. Florin Ionuț Barbu - Ministru Agriculturii și Dezvoltării Rurale ec. Daniel Popescu și prof. Mădălina Victoria Popescu - fermieri din satul Gornăcel, comuna Schela, juďețul Gorj .

Reabilitarea infrastructurii de irigații . Discuțiile recente purtate de Ministrul Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, cu fermieri și oficialități locale, au scos în evidență angajamentul ministerului față de modernizarea și dezvoltarea sectorului agroalimentar românesc. Accentul este pus pe investiții strategice, în valoare de 2 miliarde de euro, direcționate spre procesarea produselor agroalimentare, prin integrarea optimă a producției vegetale în sectorul zootehnic.

O componentă cheie a acestei strategii este reabilitarea infrastructurii de irigații. Proiectul hidroameliorativ Crivina-Vănju Mare din județul Mehedinți, aflat în curs de modernizare, reprezintă un exemplu concret al acestei priorități. Această investiție vitală, împărțită în două etape, va asigura accesul la apă pentru 26.592 de hectare, susținând astfel productivitatea agricolă și reziliența la schimbările climatice. Modernizarea stațiilor de pompare Țigănasi și Deveselu, alături de reabilitarea canalelor de aducțiune și distribuție, demonstrează o abordare cuprinzătoare, menită să optimizeze managementul resurselor de apă și să sprijine activitatea celor 5 Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) care deservesc fermierii din 8 localități.

. Prin aceste investiții și strategii, Ministerul Agriculturii își propune să consolideze sectorul agricol românesc, asigurând o producție agroalimentară competitivă, sustenabilă și adaptată nevoilor pieței. Reabilitarea sistemelor de irigații, în special, reprezintă un pilon esențial în această direcție, contribuind la creșterea producției și la îmbunătățirea calității vieții în mediul rural.

Participă: Florin Ionuț Barbu - Ministru Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc