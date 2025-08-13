"Ferma": Pepeni pentru tot sezonul | VIDEO

RECOMANDARI

În inima Câmpiei Române, în apropiere de lacul Fundulea, în comuna Gheorghe Doja din Ialomița, se află o zonă renumită pentru cultivarea pepenilor. Urmărim o ediție "Ferma", duminică, 17 august, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Aici, economistul Silviu Alexandru a făcut și Horticultura, ca să știe totul despre pepeni, despre semințele și genetica pepenilor. El conduce o cooperativă formată din șase producători, administrând, totodată, și 21 de hectare personale.

.

.

Cultivarea pepenilor implică o muncă manuală intensivă. Pregătirea terenului începe încă din luna martie, cu verificarea sistemelor de irigații, montarea foliilor și pregătirea răsadurilor, proces în care Silviu este asistat de tatăl său și de doi angajați. Rotația culturilor este esențială pentru a preveni apariția fuzariozei, o boală fungică.

.

În ciuda provocărilor generate de înghețul târziu din aprilie, care a dus la pierderi de aproximativ 10%, Silviu Alexandru gestionează cu succes campania de recoltare, asigurându-se că pepenii ating greutatea optimă și procentul necesar de zahăr. Cooperativa sa, RECOLTA, a dezvoltat o strategie de vânzări eficientă, negociind contracte cu supermarketurile și adaptându-se cerințelor acestora în ceea ce privește ambalajul. El cultivă pepeni verzi pe 20 de hectare și pepeni galbeni pe aproape 5 hectare.

.

Diversitatea soiurilor cultivate, de la pepeni verzi cu miez galben-limoniu la soiuri tardive cu puține semințe, demonstrează orinentarea lui Silviu față de calitate și inovație. În plus, accesarea fondurilor europene pentru construirea unui depozit modern, în valoare de peste un milion de euro, arată viziunea sa strategică și dorința de a dezvolta o afacere durabilă în domeniul agriculturii românești.

. În plus, accesarea fondurilor europene pentru construirea unui depozit modern, în valoare de peste un milion de euro, arată viziunea sa strategică și dorința de a dezvolta o afacere durabilă în domeniul agriculturii românești.



.

Participă : ec. Silviu Alexandru Bogdan - horticultor și fermier

.

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc . În cooperativă fiecare are depozitul său doar planurile și strategia de vânzări sunt în comun.Participă : ec.- horticultor și fermier