Din 12 octombrie, un nou sezon al emisiunii „Remix” la TVR Cultural

publicat: Vineri, 10 Octombrie 2025

RECOMANDARI  TVR CULTURAL 

Cu o vechime de 24 de ani, emisiunea „Remix” revine cu o nouă stagiune la TVR Cultural și online pe TVR+, în fiecare noapte de duminică, de la ora 23:00.

 

Remix
„Remix”, emisiunea cu o vechime de 25 de ani în Televiziunea Română, este difuzată la TVR Cultural duminică, de la ora 23.00

Ca de obicei, programul propune tururi ghidate prin muzica românească. De ieri pentru azi, realizatorii încearcă să facă ordine în dosarele genurilor rock, jazz, folk, electro, un loc special fiind rezervat fuziunilor dintre acestea, eventual cu alte arte. Iar de azi pentru mâine, grupuri și artiști emergenți sunt chemați cu provocare pentru promovare.
Prima ediție a sezonului de toamnă, programată pe 12 octombrie, trece în revistă participările românești de succes la celebrul concurs internațional „Wacken Metal Battle”, oprindu-se la un portret al sibienilor Doomsday Astronaut, care au impresionat anul trecut fanii metal-rock veniți în Germania. De asemenea, este pus în pagină un reportaj la selecția pe România din iunie 2025. Ediția este comentată de coordonatorul organizării – Laurențiu Străuț.
În edițiile următoare, realizatorii au pregătit emisiuni de sinteză despre Rock în Vâlcea (cu Mihai Mugescu și Cristian Hrubaru), Jazz în Iași (comentat de Alex Vasiliu), Rock în Sibiu (cu Ilie Manole Vlad și Marius Borcoman). De asemenea, sunt programate două ediții – portret dedicate lui Bogdan Ota și Robin and the Backstabbers (cu liderul Robin Proca).
Încă patru ediții speciale sunt dedicate evenimentului „Cargo – 40 de ani. Mereu aproape de voi”, anului Pro Musica 52 („Ilie Stepan – pentru muzică”), concertului dedicat de curând lui Valeriu Sterian, după 25 de ani de neuitare și grupului Antract (40 plus - de la marea aniversare la cea mai recentă lansare).
În planul realizatorilor se mai află reportaje / documentare dedicate lui Norzeatic și Luizei Zan, precum și grupurilor AmphiTrio și Dor de Duh. Nu sunt excluse alte reportaje de ultimă oră ori cu subiecte mai puțin cunoscute.
Producător Doru Ionescu
"Remix", duminică, de la 23:00, la TVR Cultural și online pe TVR+

