Catedrala Sfintei Treimi din Baia Mare: Un simbol al Unității și Credinței | VIDEO

Catedrala Sfintei Treimi din Baia Mare, o construcție impunătoare și ambițioasă, se înalță ca un far spiritual în inima Maramureșului. Urmărim o ediție "Bucuria Credinței", duminică, 12 octombrie, de la ora 8:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

A doua ca dimensiune în țară după Catedrala Mântuirii Neamului, ea reprezintă nu doar un lăcaș de cult, ci și un simbol al unității naționale, dedicat Sfintei Treimi, dar și Transilvaniei, Țării Românești și Moldovei.

Situată la intersecția Bulevardului Unirii și al Republicii, catedrala se află într-un punct nodal, atât geografic, cât și simbolic, marcând o legătură profundă cu idealurile naționale.

Istoria catedralei începe în 20 iulie 1990, odată cu punerea pietrei de temelie de către vrednicul de pomenire Vlădica Iustinian Chira. M omentul, survenit la scurt timp după căderea regimului comunist, a reprezentat un act de curaj și speranță, un angajament față de viitorul spiritual al comunității. Construcția a demarat în primele zile ale libertății, un semn elocvent că va fi finalizată abia atunci când libertatea va fi pe deplin atinsă.

În 1999, Episcopia a preluat lucrarea, transformând-o dintr-un proiect al unei parohii în inițiativa întregii eparhii. Schimbarea a marcat o etapă importantă, reflectând importanța pe care catedrala o avea pentru întreaga comunitate creștină. Dimensiunile sale impresionante, care o fac să pară, în stadiul incipient, o clădire și nu un lăcaș de cult, o plasează printre cele mai interesante construcții din Maramureș, o zonă unde adăugirile și modificările arhitecturale sunt frecvente.

Lucrările au continuat constant, iar în perioada 2000-2023, s-a lucrat intens pentru a depăși dificultățile inițiale, ajungându-se de la minus 11 metri la nivelul zero. În prezent, construcția a depășit această etapă, iar catedrala se apropie de finalizare. Chiar dacă va exista o navă amiral, Catedrala Mântuirii Neamului, crucișătorul Sfintei Treimi va rămâne un simbol al speranței și al credinței, un loc unde oamenii și-au găsit încurajare și consolare în vremuri dificile.

Altarul de la demisol, târnosit în 9 septembrie 2003, este un loc de o frumusețe aparte, unde slujbele se desfășoară cu bucurie și evlavie. Oamenii care frecventează catedrala sunt apropiați și disciplinați, creând o comunitate unită. Necesitatea unei catedrale de mari dimensiuni în Baia Mare a fost demonstrată în repetate rânduri, mai ales în timpul conferințelor și evenimentelor importante, când subsolul și etajele superioare au găzduit sute de participanți.

Catedrala Sfintei Treimi din Baia Mare este mai mult decât o construcție monumentală; este un loc sacru, un simbol al unității naționale și al credinței, un spațiu unde oamenii se adună pentru a se ruga, a se încuraja și a-și găsi alinare în momentele dificile. Ea reprezintă un omagiu adus Sfintei Treimi, dar și un tribut adus spiritului tenace și credinței neclintite a poporului român.

Prezintă părintele Constantin Necula şi Andrei-Victor Dochia

