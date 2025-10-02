loader
"Cap Compas": Timpuri în oglindă

publicat: Marţi, 30 Septembrie 2025

"Cap Compas" pornește din nou la drum. Un nou sezon, o nouă călătorie prin orașe care ascund povești, tradiții și oameni. Sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, la TVR 2 și online pe TVR+

 

(w882) cap compas

Primul popas: Stara Zagora, un loc unde farmecul balcanic se împletește cu straturi de istorie și modernitate. Aici, teatrul de păpuși nu este doar pentru copii, ci o oglindă delicată a lumii.
.
(w882) cap compasStara Zagora nu este doar un spectacol jucăuș. Este un oraș renăscut din ruine, un loc în care trecutul și prezentul conviețuiesc în același ritm. .
.
Sub pașii noștri moderni bate încă inima romană a vechii Augusta Traiana. Forumul, cu marmura și pietrele sale, evocă ambiția imperială și ordinea lumii antice.
.
(w882) cap compasPlimbându-te printre ruine, simți cum timpul se dilată. Unde astăzi se ridică muzee și cafenele, altădată negustorii vindeau măsline, vin și ceramică. Unde acum se grăbesc pașii trecătorilor, cândva răsunau tropotele cailor și roțile carelor.
.
Peste drum, clădirea muzeului se înalță precum o clepsidră uriașă de sticlă și oțel, lăsând să curgă fir cu fir amintirea timpurilor trecute.
.
Stara Zagora este dovada că nu doar marile capitale ascund comori. Există orașe care nu se arată la prima vedere, dar odată ce te oprești și le privești, îți rămân în suflet. În câteva ore aici, poți aduna amintiri cât pentru un an întreg.
.
(w882) cap compasDe multe ori trecem prin acest oraș în drum spre altundeva. Dar dacă ne-am opri, dacă am fi mai curioși, am descoperi că și o simplă plimbare prin piață se poate transforma într-o experiență.
.
(w882) cap compasUn nou sezon "Cap Compas" începe. Un nou drum. O nouă invitație la descoperire. Pentru că lumea este mult mai aproape decât credem, iar poveștile ei așteaptă să fie ascultate.
.

Producător Elena Dinu
Foto: Elena Dinu

"Cap Compas", sâmbătă, 4 octombrie, de la ora 17:30, la TVR 2 și online pe TVR+

