BUCURII, SINCERITATE, EMOȚIE ȘI AUTENTICITATE LA ”DRAG DE ROMÂNIA MEA!”

Sâmbătă, 16 august, ora 20.00 și duminică, 17 august, ora 15.00, la TVR 2 veţi avea parte de emoții, de poveşti impresionante, de oameni faini, prieteni ai emisiunii, de duete inedite, dar și de premiere muzicale.

Este cântăreaţă, actriţă şi vedetă de televiziune.

Lora revine la noi pentru a ne aduce cele mai recente melodii, pentru a ne răspunde cu sinceritate unor întrebări delicate, dar și unor provocări atipice.

În premieră, veţi cunoaște povestea de viață a artistului care a stat departe de scenă aproape 20 de ani şi care a devenit foarte cunoscut în ultimul an în mediul on line.

Este vorba despre Deţi Iuga, artistul maramureşean care aduce multă voie bună prin cântecele sale şi prin pricesnele sensibile.

Revine în studioul Televiziunii Române şi Anişoara Puică, una dintre cele mai iubite şi mai apreciate artiste ale Republicii Moldova.

Aceasta ne aduce o melodie în premieră, ne vorbește despre familie și cântă în duet cu Paul Surugiu - Fuego.

S-a făcut remarcat în faţa întregii ţări în anul 2023, când a câştigat un concurs de talente.

Rareş Prisăcariu ne recită despre copilărie, dar şi din creaţia lui Grigore Vieru şi ne încântă cu cel mai recent single al său, marca Mihai Alexandru.

Paul Surugiu - Fuego are şi el daruri muzicale alături de trupa Supermarket şi de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:



TVR2

SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

DUMINICĂ, ORA 15:00





TVR INTERNAŢIONAL

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)​

VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)





TVR MOLDOVA

SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

DUMINICĂ, ORA 15:00





Echipa:



Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

ADINA TODERAŞCU



Producător:

CODRUŢA PRUNARIU