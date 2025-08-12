"Bucuria Credinței": "Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești" din Târgoviște | VIDEO

"Bucuria Credinței" vă prezintă "Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești", un parcurs educațional prin istoria tiparului românesc și o celebrare a valorii inestimabile a cărții. Duminică, 17 august, ora 8:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

Reîntoarcerea la Curtea Domnească din Târgoviște nu reprezintă doar o vizită în locuri istorice, ci o reafirmare a dorinței pentru valorificarea tezaurului cultural românesc.

Casa de Aramă, situată în incinta Complexului Național Muzeal Curtea Domnească, a avut o istorie complexă, servind drept Școală Ecumenică în vremea lui Vasile Lupu, internat, casă parohială și chiar sediu pentru comandamentul german în timpul Primului Război Mondial.

Cutremurul din 1944 a adus clădirea în pragul dispariției. Din fericire, existența fotografiilor realizate de Carol Popp de Szatmary în 1867 a permis o reconstrucție fidelă între 2008 și 2010, păstrându-se chiar și elemente originale ale structurii inițiale.

Astăzi, Casa Aramă adăpostește Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești, devenind un punct de referință pentru cercetătorii și pasionații de istorie.

Muzeul evocă importanța tiparului din Târgoviște, amintind de tipăriturile complexe din secolul al XVI-lea, o realizare dificil de egalat chiar și cu tehnologia modernă.

Refacerea unui model de tiparniță din secolul XVII-XVIII și existența unui atelier de legătorie subliniază valoarea intrinsecă a cărții. Aici, au fost publicate lucrări religioase esențiale, continuând tradiția locală de tipărire în slavonă și română. În acele vremuri cartea devine un instrument esențial pentru biserică și școală. Chiar și Creangă amintește de folosirea Ceaslovului în educație, evidențiind fuziunea dintre educație și credință.

Târgoviște, veche capitală a Țării Românești , se distinge prin publicarea timpurie de cărți în limba română, o realizare care o plasează înaintea multor națiuni moderne. Secolul al XVIII-lea aduce Evanghelia învățătoare, Pravila de la Govora și alte lucrări importante, în timp ce în Moldova apar Cazania lui Varlam și Psaltirea lui Dosoftei, iar în Transilvania, Noul Testament de la Bălgrad.

Cartea este asociată cu libertatea și autonomia. Înțelegerea și folosirea corectă a limbii române sunt esențiale, un act de autonomie națională.

Dincolo de o simplă expoziție, asistăm la crearea unui spațiu de reflecție asupra muncii titanice a generațiilor de tipografi, al căror efort a fost esențial în nașterea limbii române literare. Târgoviște este reafirmată ca izvor al limbii liturgice, fundamentele pe care s-a clădit edificiul limbii noastre moderne.

Părintele Constantin Necula şi Andrei-Victor Dochia discută despre importanței vitalității organice a limbii și pericolul golirii de conținut a cuvintelor, un fenomen care amenință dinamica și verticalitatea culturii..

Producător Andrei-Victor Dochia

