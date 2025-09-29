Armonia Conviețuirii: O sărbătoare a diversității culturale | VIDEO

RECOMANDARI

Festivalul Alfabetul Conviețuirii, ajuns la a XII-a ediție, reprezintă o celebrare a dialogului intercultural, a toleranței și a respectului reciproc. Urmărim o ediție "Kalimera", luni, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Organizat sub egida unor instituții prestigioase, precum Președinția României și ambasadele Greciei și Ciprului, evenimentul reunește comunități și minorități naționale într-o manifestare artistică vibrantă.

.

Anul acesta, festivalul a capătat o semnificație aparte, marcând 35 de ani de activitate ai Uniunii Elene din România și 145 de ani de relații diplomatice între România și Grecia.



În contextul actual, marcat de incertitudini, promovarea culturii și a identității devine esențială pentru a consolida legăturile dintre popoare și pentru a lupta împotriva discriminării.

Festivalul Alfabetul Conviețuirii contribuie la afirmarea valorilor fundamentale ale Europei, precum democrația, libertatea și drepturile omului, valori cu rădăcini adânci în cultura Greciei antice.

Pe parcursul celor trei zile de festival, prin dans, muzică și tradiții, aproximativ 1000 de participanți au transformat orașul într-o scenă a diversității culturale.

.

Festivalul, inițiat în anul 2013 de Uniunea Elena din România, este o pledoarie pentru unitate în diversitate, pentru respect reciproc și integrare socială

Producător Roxana Amzăr Gheorghe

"Kalimera", luni, de la ora 13:00, la TVR 2 și online pe TVR+