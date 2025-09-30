"Agrostrategia": Brânză cu cărbune medicinal | VIDEO

Istvan Varga, un fermier din satul Cund, județul Mureș, reprezintă un exemplu de succes al transformării unei afaceri agricole tradiționale într-o producție de brânzeturi maturate de înaltă calitate. Urmărim o ediție "Agrostrategia", marți, 30 septembrie, de la ora 10:00, la TVR 1 și online pe TVR+.

Cu o fermă integrată ce cuprinde zootehnie, producție de furaje și prelucrarea laptelui, Varga valorifică experiența moștenită de la tatăl său, fost șef de fermă.

Începând cu anul 2016, Istvan Varga a făcut tranziția de la producția de lapte la cea de brânzeturi maturate, dorind să ofere un plus de valoare laptelui de calitate produs în fermă. Această decizie a fost motivată și de nemulțumirea față de prețul oferit de procesatorii de lapte.

Experimentând inițial cu produse proaspete, Varga a identificat brânza maturată ca o nișă de piață cu potențial, datorită rarității sale și a avantajelor legate de depozitare, cruciale pentru o fermă situată într-o zonă rurală izolată.

Participarea la cursuri de specializare în prelucrarea laptelui în brânzeturi maturate a reprezentat un moment decisiv. Impresionat de brânzeturile văzute în cadrul vizitelor la alți producători, Varga a început să experimenteze acasă, transformând eșecurile inițiale în experiență. Astfel, Istvan Varga demonstrează că pasiunea, inovația și cunoștințele specializate pot transforma o afacere agricolă într-un succes durabil, valorificând resursele locale și oferind consumatorilor produse de calitate superioară.

Turismul rural și agroturismul reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea economică a satelor românești, precum Cund, un sat cu 150 de locuitori, dar cu o capacitate de cazare impresionantă și recunoaștere națională și internațională. Afacerile locale, precum producția artizanală de brânzeturi, pot beneficia considerabil de pe urma afluxului de turiști, creând un ciclu economic virtuos. Strategia de a combina vânzarea directă de la atelier cu prezența la târguri și cu atragerea turiștilor care vizitează satul asigură o distribuție diversificată și stabilă a produselor.

Un pas natural în dezvoltarea turismului rural este crearea de facilități care să îmbogățească experiența vizitatorilor. Un spațiu dedicat degustării produselor locale și servirii de mâncăruri tradiționale reprezintă o atracție suplimentară. Mai mult, focalizarea pe turismul familial, prin crearea de spații de joacă pentru copii și oferirea de activități interactive, cum ar fi ateliere de prelucrare a laptelui sau de copt pâine, poate revitaliza legătura dintre sat și oraș, aducând valoare adăugată experienței turistice și contribuind la păstrarea tradițiilor rurale. Prin urmare, investiția în turismul rural și agroturism reprezintă o strategie viabilă pentru susținerea economiei locale și promovarea valorilor culturale autentice.

Invitat Bogdan Costache - fermier

Producător Vlad Macovei.

Invitat Bogdan Costache - fermier

Producător Vlad Macovei.



