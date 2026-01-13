Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate poetului Mihai Eminescu se regăsesc în programele posturilor televiziunii publice.

Ziua Culturii Naționale, marcată anual pe 15 ianuarie, data nașterii poetului național Mihai Eminescu, este un moment de apreciere a valorilor și creațiilor care definesc identitatea românească.

Televiziunea Română celebrează aniversarea printr-o ofertă editorială variată, cu premiere, dezbateri, filme de referință și documentare difuzate pe posturile sale.

De Ziua Culturii Naționale, la TVR 1 ne reamintim de primii pași în viață ai lui Mihai Eminescu. De la ora 21:00, telespectatorii pot urmări, în premieră, documentarul „Eminescu și Cernăuții” (România, 2023), realizat de Mihai Grosu și Irina Grosu, cu Valentin Teodosiu în rol de narator. Filmul reconstituie parcursul lui Mihai Eminescu de la copilăria petrecută la Ipotești până la ultimele sale vizite la Cernăuți, aducând în prim-plan documente de arhivă inedite și mărturii ale istoricilor și literaților din Bucovina de Nord.

O ofertă editorială amplă propune și TVR Cultural, unde telespectatorii sunt invitați să descopere programe speciale dedicate unei sărbători simbol pentru români.

De la ora 17:00, TVR Cultural difuzează, în premieră, un concert din cadrul Festivalului Internațional George Enescu, susținut de Orchestra Filarmonicii din Monte Carlo, sub bagheta dirijorului Charles Dutoit, având-o ca solistă pe celebra pianistă Martha Argerich. Programul include lucrări semnate de Maurice Ravel – „Mama mea, gâsca”, Concertul în sol major pentru pian și orchestră și „Valsuri nobile și sentimentale” – precum și capodopera lui Claude Debussy, „Marea”.

Tot în premieră, de la ora 18:30, telespectatorii sunt invitați la spectacolul de dans contemporan „DinDor’NdoR”, creat de Gigi Căciuleanu și preluat în cadrul Festivalului Internațional George Enescu 2025, în interpretarea Teatrului de Balet Sibiu. Pe muzica lui Dan Dediu, spectacolul propune o lume coregrafică poetică și simbolică, situată „între Pământ și Cer, între picior de plai și gură de rai”, așa cum o definește creatorul său. (Spectacolul se va difuza la TVR Internațional de la ora 21:00.)

Seara continuă, de la ora 20:00, cu o ediție specială a emisiunii „Intrare liberă”. Moderatoarea Mirela Nagâț și invitatul său, Ioan Milică, conf. univ. dr. la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, vor vorbi despre activitatea jurnalistică a lui Mihai Eminescu.

Ziua Culturii Naționale se încheie, de la ora 22:00, cu filmul „Moromeții 2” (România, 2018), în regia lui Stere Gulea, distins cu 8 Premii Gopo și Premiul Publicului la TIFF. Adaptare după opera lui Marin Preda, filmul urmărește destinul familiei Moromete într-o Românie aflată sub semnul schimbărilor istorice postbelice.

Despre rolul literaturii în societatea contemporană, la TVR 2





TVR 2 invită publicul joi, 15 ianuarie, de la ora 21:05, la o ediție specială a emisiunii „Forța ideilor”, care readuce în atenție rolul literaturii în societatea contemporană. Literatura poate să deschidă mintea tinerilor care, prin lectură, ajung să înțeleagă mai multe lucruri legate de viață și de libertate, subliniază prof. univ. dr. Horea Poenar, prorector al UBB, responsabil de Patrimoniu cultural și de Relația cu societatea, invitatul Mihaelei Crăciun în ediția dedicată Zilei Culturii Naționale.

Prin această ofertă editorială amplă, Televiziunea Română își reafirmă misiunea de a promova cultura națională și de a aduce în fața publicului valori autentice, într-o zi cu profundă semnificație pentru identitatea românească.