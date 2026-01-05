Un destin incomod, portretul unui „parazit social” care a sfidat sistemul – „Omul care a vrut să fie liber”, la TVR Cultural

Un om fără bunuri, fără serviciu şi fără compromisuri, declarat „parazit social” de regimul comunist, dar urmat cu devoţiune de cei care vedeau în el dovada că libertatea absolută poate fi trăită: Cezar Mititelu, filozoful care a sfidat deschis sistemul. Povestea sa, în documenatrul „Omul care a vrut să fie liber, Viaţa şi faptele lui Cezar Mititelu” - vineri, 9 ianuarie, ora 22.05, la TVR Cultural.

Cezar Mititelu a fost una dintre cele mai radicale şi incomode figuri ale României comuniste. Absolvent de Filosofie, el a refuzat constant orice formă de proprietate şi orice angajare, considerând munca plătită o formă de „corupţie” morală şi complicitate cu un sistem care limita libertatea umană. Pentru autorităţile comuniste, acest mod de viaţă l-a transformat într-un „parazit social”, etichetă sub care a fost urmărit permanent de Securitate şi trimis de două ori la închisoare.

Pentru un grup restrâns de oameni, Mititelu a fost un adevărat dascăl, un purtător de lumină într-o lume îngropată în minciuni şi ignoranţă. Pentru adepţii săi, acest om a fost dovada că o viaţă trăită în libertate deplină era cu adevărat posibilă. Cu o singură condiţie: să poţi rupe plasa de minciuni şi ipocrizie creată de „lumea modernă” şi să începi căutarea umanităţii adevărate care stă ascunsă în fiecare dintre noi.

Această poziţionare radicală l-a adus în vizorul Securităţii. În 1978 a fost arestat, cazul său devenind cunoscut în Occident după ce scriitorul Alexandru Monciu-Sudinski a protestat public, inclusiv printr-o scrisoare transmisă la Europa Liberă. Presiunea internaţională a dus la eliberarea sa, dar în 1980 Mititelu a fost din nou condamnat, de această dată la şase luni de închisoare, sub acuzaţia de parazitism social.

Despre un destin aparte, despre preţul şi sensul libertăţii într-o lume dominată de constrângeri - „Omul care a vrut să fie liber, Viaţa şi faptele lui Cezar Mititelu”, vineri, 9 ianuarie, ora 22.05, la TVR Cultural.

„Omul care a vrut să fie liber, Viaţa şi faptele lui Cezar Mititelu”, Coproducţie TVR – DeFilm

Regia şi scenariul: Mihai Mincan, George Chiper-Lillemark